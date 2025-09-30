  1. Clienti privati
Medio Oriente Israele accusa Flotilla, che replica «propaganda»

SDA

30.9.2025 - 12:25

Alcune barche della Global Sumud FLotilla
Keystone

L'Idf sostiene di aver trovato a Gaza e rivela solo oggi documenti ufficiali secondo cui Hamas è coinvolto «direttamente nel finanziamento della flottiglia Sumud». Quest'ultima non tarda a replicare: è solo «propaganda».

Keystone-SDA

30.09.2025, 12:25

30.09.2025, 12:59

Secondo l'Idf compare una lista di operatori del Pcpa (Conferenza per i Palestinesi all'Estero), tra cui alti funzionari di Hamas: ci sono Zaher Birawi, capo del settore Hamas del Pcpa nel Regno Unito, noto come leader delle flottiglie negli ultimi 15 anni e Saif Abu Kashk.

Quest'ultimo è il Ceo di Cyber Neptune, una società in Spagna che possiede dozzine di navi che partecipano alla flottiglia. «Queste navi sono segretamente di Hamas», scrive l'Idf pubblicando i documenti.

«Propaganda»

«I fogli mostrati da Israele non provano né il finanziamento né il controllo di Hamas sulla Global Sumud Flotilla. Ripetono, piuttosto, un preoccupante schema già visto nel 2010 con la Mavi Marmara. Siamo una missione civile e umanitaria, sotto gli occhi dell'Europa e del mondo». Così si è espressa la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia.

«Chiediamo che gli atti vengano consegnati integralmente a organismi indipendenti: finché non accade, è propaganda, non prova», sottolinea.

