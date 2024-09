L'aeroporto internazionale di Israele, il Ben Gurion, a Tel Aviv, rimarrà chiuso per un periodo imprecisato. Keystone

In concomitanza con lo sciopero generale in Israele, numerosi manifestanti bloccano strade a Tel Aviv chiedendo al governo di raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti dal movimento islamista Hamas a Gaza.

SDA

I manifestanti hanno bloccato una strada anche nella città settentrionale di Rosh Pina, riferisce il il quotidiano in linea The Times of Israel.

Nell'opinione pubblica vi è rabbia per la gestione della guerra da parte del governo.

L'Histadrut – uno dei sindacati più potenti del paese – ha annunciato lo sciopero di un giorno, iniziato questa mattina alle 6.00 (ora locale e in Svizzera).

Gli uffici governativi e comunali resteranno chiusi, così come le scuole e molte aziende private. Anche l'aeroporto internazionale di Israele, il Ben Gurion, a Tel Aviv, rimarrà chiuso per un periodo imprecisato.

SDA