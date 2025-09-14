  1. Clienti privati
Medio Oriente Israele: «alti funzionari di Hamas cercano di lasciare Gaza»

SDA

14.9.2025 - 18:30

La situazione a Gaza peggiora costantemente.
Keystone

Il coordinatore dell'Autorità israeliana per i territori palestinesi (Cogat), generale Rassan Alian, ha rivelato su Facebook in arabo i tentativi di alti funzionari civili di Hamas di uscire da Gaza attraverso il meccanismo israeliano per l'evacuazione.

Keystone-SDA

14.09.2025, 18:30

14.09.2025, 19:33

Israele ha respinto le richieste: hanno presentato domanda il ministro del governo di Hamas Mohammad Madhoun con la famiglia, quella del presidente del comitato per gli Esteri di Hamas, Ismail Ashkar, quella del capo di un comitato governativo Alaa al-Din Batta.

«Mentre Hamas vi dice di non spostarvi a sud, i suoi dirigenti cercano di fuggire. Vi usano come scudi umani», ha detto Alian.

