  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Israele approva 19 nuovi insediamenti in Cisgiordania occupata

SDA

21.12.2025 - 10:19

Il Ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich
Il Ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich
Keystone

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la creazione di 19 nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata, portando il numero totale approvato negli ultimi tre anni a 69, secondo quanto riferisce un comunicato ufficiale diffuso oggi.

Keystone-SDA

21.12.2025, 10:19

21.12.2025, 10:24

«La proposta del ministro delle finanze Bezalel Smotrich e del ministro della difesa Israel Katz di dichiarare e formalizzare 19 nuovi insediamenti in Giudea e Samaria è stata approvata dal gabinetto», si legge in una nota dell'ufficio di Smotrich, senza specificare quando è stata presa la decisione.

«Sul campo, stiamo bloccando la creazione di uno stato terrorista palestinese. Continueremo a sviluppare, costruire e colonizzare la terra del nostro retaggio ancestrale, con fiducia nella giustizia del nostro percorso», ha affermato Smotrich nella dichiarazione.

Dal punto di vista del diritto internazionale, l'insediamento di coloni israeliani in Cisgiordania è considerato illegale dalla grande maggioranza della comunità internazionale. Questa interpretazione è stata ribadita più volte, in particolare dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e dalla Corte internazionale di giustizia.

I più letti

Angelina Jolie costretta a svelare email e chat nella battaglia legale con l'ex marito Brad Pitt
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Ecco 10 regali di Natale che non piaceranno solo agli appassionati di tecnologia
Coppia francese con difficoltà economiche vince 178 milioni: «Ecco cosa faremo con i soldi»
L'astrologa: «I Gemelli vivono la svolta di un progetto»

Medio Oriente

Medio Oriente. Netanyahu vuole informare Trump su nuovi raid contro l'Iran

Medio OrienteNetanyahu vuole informare Trump su nuovi raid contro l'Iran

Medio Oriente. Dieci agenti feriti in scontri con ebrei ultra-ortodossi a Gerusalemme

Medio OrienteDieci agenti feriti in scontri con ebrei ultra-ortodossi a Gerusalemme

Medio Oriente. Beirut: «Attacchi di Israele nel sud e nell'est del Libano»

Medio OrienteBeirut: «Attacchi di Israele nel sud e nell'est del Libano»

Altre notizie

Stati Uniti. Blackout a San Francisco, 130mila residenti senza energia elettrica

Stati UnitiBlackout a San Francisco, 130mila residenti senza energia elettrica

Estero. Uomini armati uccidono 10 persone in una sparatoria in Sudafrica

EsteroUomini armati uccidono 10 persone in una sparatoria in Sudafrica

Sudamerica. Milei al Mercosur: «Appoggiamo la pressione Usa su Maduro»

SudamericaMilei al Mercosur: «Appoggiamo la pressione Usa su Maduro»

Guerra. Zelensky: «Washington ha proposto un incontro USA-Russia-Ucraina»

GuerraZelensky: «Washington ha proposto un incontro USA-Russia-Ucraina»