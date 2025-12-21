Il Ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich Keystone

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la creazione di 19 nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata, portando il numero totale approvato negli ultimi tre anni a 69, secondo quanto riferisce un comunicato ufficiale diffuso oggi.

«La proposta del ministro delle finanze Bezalel Smotrich e del ministro della difesa Israel Katz di dichiarare e formalizzare 19 nuovi insediamenti in Giudea e Samaria è stata approvata dal gabinetto», si legge in una nota dell'ufficio di Smotrich, senza specificare quando è stata presa la decisione.

«Sul campo, stiamo bloccando la creazione di uno stato terrorista palestinese. Continueremo a sviluppare, costruire e colonizzare la terra del nostro retaggio ancestrale, con fiducia nella giustizia del nostro percorso», ha affermato Smotrich nella dichiarazione.

Dal punto di vista del diritto internazionale, l'insediamento di coloni israeliani in Cisgiordania è considerato illegale dalla grande maggioranza della comunità internazionale. Questa interpretazione è stata ribadita più volte, in particolare dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e dalla Corte internazionale di giustizia.