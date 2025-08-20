  1. Clienti privati
Medio Oriente Israele approva il progetto di insediamento che divide in due la Cisgiordania

SDA

20.8.2025 - 12:40

Il ministro Bezalel Smotrich presenta il controverso progetto di insediamento "E1" in Cisgiordania. (foto d'archivio)
Il ministro Bezalel Smotrich presenta il controverso progetto di insediamento "E1" in Cisgiordania. (foto d'archivio)
Keystone

Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato, in una conferenza stampa, l'approvazione definitiva del controverso progetto di insediamento «E1» in Cisgiordania. Una decisione «storica», l'ha definita il ministro, citato dal «Times of Israel».

Keystone-SDA

20.08.2025, 12:40

20.08.2025, 12:46

La decisione di fatto divider in due la Cisgiordania. L'approvazione del progetto rappresenta – ha detto Smotrich – «un passo significativo che cancella praticamente l'illusione dei due Stati e consolida la presa del popolo ebraico sul cuore della Terra d'Israele».

E aggiunge: «Lo Stato palestinese viene cancellato dal tavolo non con slogan, ma con i fatti. Ogni insediamento, ogni quartiere, ogni unità abitativa è un altro chiodo nella bara di questa pericolosa idea».

Il controverso progetto di insediamento «E1» prevede la costruzione di circa 3'400 unità abitative tra Gerusalemme e l'insediamento di Ma'ale Adumim in Cisgiordania e ha ricevuto oggi l'approvazione definitiva dall'Alta commissione di pianificazione dell'Amministrazione civile, un dipartimento del Ministero della difesa.

