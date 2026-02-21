  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Israele apre valico di Rafah di sabato per passaggio feriti

SDA

21.2.2026 - 14:04

Il valico di Rafah in una foto dello scorso 1° febbraio.
Il valico di Rafah in una foto dello scorso 1° febbraio.
Keystone

Per la prima volta dalla riapertura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza, Israele ha aperto il valico sul lato palestinese di sabato, consentendo però solo l'ingresso e l'uscita dei malati e dei feriti.

Keystone-SDA

21.02.2026, 14:04

21.02.2026, 14:33

I valichi di Kerem Shalom e Awya, dove avvengono le ispezioni dei camion, sono rimasti chiusi, impedendo la consegna di aiuti umanitari a Gaza per il secondo giorno consecutivo. Lo fa sapere una fonte della sicurezza egiziana.

Al valico sono arrivati questa mattina feriti, malati e disabili palestinesi in arrivo da Gaza, nonché palestinesi in arrivo dal Cairo. I bisognosi di cure sono stati accompagnati dai mezzi e dal personale della Mezzaluna Rossa in vari ospedali egiziani. Si è trattato del quindicesimo gruppo di palestinesi in transito verso l'Egitto dalla riapertura del valico, avvenuta il 2 febbraio scorso. Come sempre, la Mezzaluna Rossa ha assicurato aiuto e conforto alle persone in arrivo, visibilmente sofferenti, incluso supporto psicologico per i bambini e assistenza per il ricongiungimento familiare.

Rispettando il digiuno del Ramadan, distribuiscono pasti prima dell'alba e dopo il tramonto, forniscono indumenti caldi e prodotti per l'igiene personale e distribuiscono kit di rimpatrio alle persone che rientrano nella Striscia di Gaza.

I più letti

Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura
«Se n'è andato»: la mamma del bimbo trapiantato annuncia la morte del figlio
La sorella di Lindsey Vonn spiazza tutti: «Basta app di incontri, andate negli ospedali italiani!»
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Madre e i figlio derubavano anziani, ecco come funzionava la perfida truffa

Altre notizie

USA. Dazi bocciati, Trump contro la Corte Suprema

USADazi bocciati, Trump contro la Corte Suprema

Stati Uniti. Dazi al 10% per i Paesi che hanno accordi commerciali con gli USA

Stati UnitiDazi al 10% per i Paesi che hanno accordi commerciali con gli USA

Sudamerica. Venezuela: amnistia concessa a 379 prigionieri politici

SudamericaVenezuela: amnistia concessa a 379 prigionieri politici