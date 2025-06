Israele attacca i siti nucleari in Iran, Teheran: «È una dichiarazione di guerra»

Medio Oriente: Israele attacca i siti nucleari in Iran Durante la notte Israele ha lanciato una serie di raid in Iran contro impianti nucleari e militari e fabbriche di missili balistici. Immagine: KEYSTONE Il capo del corpo d'élite delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami è stato ucciso così come il capo di stato maggiore dell'esercito Mohamamd Bagheri. Immagine: KEYSTONE La repubblica islamica ha preannunciato una risposta severa, accusando anche gli Stati Uniti di un aiuto diretto. Immagine: KEYSTONE Dal canto loro gli USA dichiarano di non essere coinvolti, anche se Donald Trump ha affermato che era a conoscenza del piano d'attacco del collega Benjamin Netanyahu. Immagine: KEYSTONE L'Iran afferma che l'attacco israeliano è una «dichiarazione di guerra». Immagine: KEYSTONE Medio Oriente: Israele attacca i siti nucleari in Iran Durante la notte Israele ha lanciato una serie di raid in Iran contro impianti nucleari e militari e fabbriche di missili balistici. Immagine: KEYSTONE Il capo del corpo d'élite delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami è stato ucciso così come il capo di stato maggiore dell'esercito Mohamamd Bagheri. Immagine: KEYSTONE La repubblica islamica ha preannunciato una risposta severa, accusando anche gli Stati Uniti di un aiuto diretto. Immagine: KEYSTONE Dal canto loro gli USA dichiarano di non essere coinvolti, anche se Donald Trump ha affermato che era a conoscenza del piano d'attacco del collega Benjamin Netanyahu. Immagine: KEYSTONE L'Iran afferma che l'attacco israeliano è una «dichiarazione di guerra». Immagine: KEYSTONE

Durante la notte Israele ha lanciato una serie di attacchi «preventivi» in Iran contro impianti nucleari e militari, uccidendo due alti ufficiali. Teheran ha immediatamente annunciato una risposta che è arrivata: secondo l'esercito israeliano l'Iran ha lanciato oltre 100 droni verso Tel Aviv. Questi sono stati tutti intercettati. Nel frattempo Donald Trump, a conoscenza dell'attacco israeliano, ha dichiarato: «L'Iran non può avere una bomba nucleare».

Hai fretta? blue News riassume per te Durante la notte Israele ha lanciato una serie di attacchi «preventivi» in Iran contro impianti nucleari e militari.

In particolare i raid hanno colpito il principale impianto di arricchimento dell'uranio del Paese a Natanz.

Il capo del corpo d'élite delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami, il capo di stato maggiore dell'esercito Mohamamd Bagheri e il consigliere politico dell'ayatollah Ali Shamkhani sono rimasti uccisi.

L'Iran ha annunciato una risposta severa: secondo l'IDF oltre 100 droni iraniani sono stati lanciati verso Israele. Questi sono stati tutti intercettati.

L'esercito israeliano ha lanciato un'altra ondata di attacchi: l'aeronautica ha distrutto l'aeroporto di Tabriz, in Iran nord-occidentale. Mostra di più

Sfidando il monito di Donald Trump e sabotando di fatto i suoi negoziati con Teheran sul nucleare, Israele ha lanciato nella notte una serie di attacchi «preventivi» in Iran contro impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali.

Una mossa che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio e che rischia di aprire un terzo fronte di guerra dopo quello in Ucraina e a Gaza. Un altro schiaffo per The Donald, dopo che anche Vladimir Putin ha tirato dritto per la sua strada.

La decisione è stata presa dal premier israeliano Benjamin Netanyahu lunedì scorso, quando ha chiamato il presidente americano informandolo della sua intenzione e inducendolo ad evacuare il personale americano in Medio Oriente per il timore di ritorsioni iraniane.

Ucciso il capo delle Guardie Rivoluzionarie

Media e testimoni iraniani hanno riferito di esplosioni, tra cui quella presso il principale impianto di arricchimento dell'uranio del Paese a Natanz, mentre Israele ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione di attacchi missilistici e droni di rappresaglia.

La televisione di stato iraniana ha riferito che Hossein Salami, il capo del corpo d'élite delle Guardie Rivoluzionarie, è stato ucciso così come il capo di stato maggiore dell'esercito Mohamamd Bagheri.

Secondo l'emittente dello stato islamico, diversi bambini sono stati uccisi in un attacco su un'area residenziale della capitale.

Israele ha preso di mira gli scienziati iraniani sospettati di lavorare a una bomba nucleare, il programma di missili balistici di Teheran e l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz, nell'Iran centrale.

Secondo Tel Aviv, la repubblica islamica aveva materiale sufficiente per realizzare 15 bombe nucleari in pochi giorni. Oltre a estesi attacchi aerei, il Mossad, l'agenzia di spionaggio israeliana, ha condotto una serie di operazioni segrete di sabotaggio all'interno dell'Iran, secondo Axios.

Queste operazioni miravano a danneggiare i siti missilistici strategici di Teheran e le sue capacità di difesa aerea. Sia Israele che l'Iran hanno chiuso il loro spazio aereo.

L'Iran annuncia risposte

La repubblica islamica ha preannunciato una risposta severa, accusando anche gli Usa di un aiuto diretto. «Il regime sionista si è procurato un destino amaro e doloroso e lo subirà sicuramente», ha dichiarato Khamenei promettendo che Israele «subirà una dura punizione».

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio si è precipitato a precisare che «Israele ha intrapreso un'azione unilaterale contro l'Iran» e che gli Usa «non sono coinvolti».

«Oltre 100 droni verso Israele»

E il contrattacco è prontamente arrivato: il portavoce dell'Idf ha dichiarato che «l'Iran ha lanciato oltre 100 droni verso Israele e l'esercito sta lavorando per intercettarli».

L'esercito israeliano prevede che gli oltre cento droni lanciati dall'Iran verso Israele arriveranno tra circa tre-cinque ore. L'Idf fa sapere che l'Aeronautica militare si sta preparando anche per un possibile lancio contemporaneo di missili dall'Iran.

AIEA: «Nessun aumento di radiazioni»

Almeno cinque persone sono morte e 50 sono rimaste ferite negli attacchi lanciati da Israele contro l'Iran la notte scorsa: lo affermano la TV di Stato e altri media iraniani, come riporta l'Irna.

La TV di Stato riferisce che le vittime sono state registrate nelle zone di Narmak a Teheran.

«Nessun aumento dei livelli di radiazioni è stato osservato» nel sito nucleare iraniano di Natanz, ha intanto riferito l'Agenzia internazionale per l'Energia atomica (Aiea) dopo l'attacco israeliano in Iran.

«La risposta è un diritto legale e legittimo dell'Iran»

«La risposta è un diritto legale e legittimo dell'Iran e le forze armate iraniane difenderanno il Paese con tutta la loro potenza e a modo loro».

Lo sottolinea il ministero degli Esteri iraniano in una dichiarazione, sottolineando che quella di Israele è stata «una chiara aggressione all'integrità territoriale e alla sovranità nazionale dell'Iran: Israele ha violato la Carta delle Nazioni Unite».

«Il regime sionista e i suoi sostenitori sono responsabili delle conseguenze dell'attacco israeliano all'Iran», si legge nella dichiarazione.

«Le aggressioni del regime sionista non potevano essere condotte senza il coordinamento e l'autorizzazione degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti, in quanto principali sostenitori di Israele, ne sono responsabili», prosegue la nota.

La dichiarazione, citata da Tasnim, invita i membri delle Nazioni Unite, in particolare gli Stati regionali e islamici, e altri Paesi a condannare immediatamente l'attacco israeliano e ad adottare un'azione collettiva «per porre fine al pericoloso avventurismo di Israele che ha messo in pericolo la pace e la sicurezza mondiale».

«Le forze armate sono state incaricate dal comandante in capo di tutte le forze armate (la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei) di infliggere severe punizioni agli autori, agli agenti e ai sostenitori di questa aggressione», ha affermato il comandante in capo dell'Esercito della Repubblica islamica, Abdolrahim Mousavi, come riferisce Mehr.

Trump: «L'Iran non può avere una bomba nucleare»

«L'Iran non può avere una bomba nucleare e speriamo di tornare al tavolo delle trattative. Vedremo»: lo ha detto a Fox News Donald Trump. Il presidente statunitense ha aggiunto che sapeva che Israele avrebbe attaccato l'Iran.

Almeno 6 scienziati uccisi, morto il consigliere di Khamenei

Almeno sei scienziati nucleari sono stati uccisi venerdì negli attacchi israeliani contro l'Iran, secondo quanto riportato dai media locali.

«Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi sono gli scienziati nucleari rimasti martirizzati» nell'attacco israeliano, riporta l'agenzia di stampa Tasnim.

Il consigliere politico del leader iraniano Ali Khamenei, Ali Shamkhani, è morto in seguito alle gravi ferite riportate durante l'attacco israeliano: lo riporta il sito web Iran International citato dal sito di notizie israeliano Ynet.

Al momento dell'attacco Shamkhani si trovava nella sua abitazione.

Parigi invita «tutte le parti a esercitare moderazione»

Il governo francese ha invitato oggi «tutte le parti a esercitare moderazione», alla luce degli attacchi israeliani all'Iran: lo riferiscono fonti diplomatiche.

Parigi, si legge in una dichiarazione del ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot diffusa su X, «segue con la massima attenzione l'evoluzione della situazione in Medio Oriente, in stretto coordinamento con i suoi partner» e «lancia un appello a tutte le parti alla moderazione e ad evitare qualsiasi escalation che possa compromettere la stabilità regionale».

«La nostra priorità - ricorda il governo - è la sicurezza dei nostri connazionali e dei nostri interessi, e adatteremo la nostra postura di conseguenza... È essenziale che tutti i mezzi diplomatici siano mobilitati per disinnescare le tensioni. La Francia è pienamente impegnata a contribuirvi».

La Francia ricorda inoltre di aver «espresso a più riprese le sue forti preoccupazioni sul programma nucleare iraniano, in particolare nella risoluzione recentemente adottata all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA)». Barrot «ribadisce il diritto di Israele a difendersi contro qualsiasi attacco».

Starmer esorta «a ridurre urgentemente le tensioni»

Dopo l'attacco di Israele all'Iran, il premier britannico sir Keir Starmer ha dal canto suo esortato «tutte le parti a fare un passo indietro e a ridurre urgentemente le tensioni».

La «stabilità in Medio Oriente deve essere la priorità e stiamo coinvolgendo i partner per ridurre l'escalation», ha dichiarato il primo ministro di Londra in una nota. «Adesso è il momento della moderazione, della calma e di un ritorno alla diplomazia».

Il ministro degli Esteri, David Lammy, ha definito questo un «momento pericoloso» in un post su X. La «stabilità in Medio Oriente è vitale per la sicurezza globale», ha affermato, «Un'ulteriore escalation rappresenta una seria minaccia alla pace e alla stabilità nella regione e non è nell'interesse di nessuno».

La Cina si è invece detta «fortemente preoccupata»

La Cina si è invece detta «fortemente preoccupata» per l'attacco di Israele all'Iran, opponendosi «alla violazione della sovranità» di Teheran. Lo riferisce il ministero degli Esteri.

Allo stesso tempo, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, Pechino si offre per svolgere «un ruolo costruttivo» in Medio Oriente e contribuire ad allentare le crescenti tensioni.

«La parte cinese è profondamente preoccupata per le gravi conseguenze che tali azioni potrebbero comportare», ha aggiunto Lin nel briefing quotidiano, esortando «le parti interessate ad adottare misure che promuovano la pace e la stabilità nella regione» evitando «un'ulteriore escalation delle tensioni».

Iran chiede una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU

La missione iraniana presso le Nazioni Unite ha chiesto che il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunisca con urgenza dopo gli attacchi di Israele contro i siti nucleari in Iran e l'uccisione di funzionari di alto profilo della Repubblica islamica, oltre che scienziati nucleari. Lo riferisce Mehr.

L'ambasciatore dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha descritto gli attacchi di Israele come «deliberati, illegali e premeditati», nella lettera con cui ha richiesto formalmente una riunione urgente da parte del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, riferisce Iran International.

Intercettati tutti i droni lanciati dall'Iran

Tutti i droni lanciati dall'Iran verso Israele sono stati intercettati fuori dai confini del Paese, riferisce l'Idf.

L'esercito israeliano ha poi diffuso un video che mostra missili balistici iraniani colpiti e distrutti a terra prima di essere lanciati verso Israele.

Nel frattempo, l'Home Front Command ha diffuso un aggiornamento in cui comunica ai civili che non è più necessario restare nei pressi dei rifugi antiaerei, restano tuttavia in vigore le restrizioni sugli assembramenti.

Le tensioni spingono il prezzo di petrolio e gas

Le tensioni tra Israele e Iran, con il rischio di un altro fronte di guerra, spingono il settore dell'energia.

Il petrolio mette a segno un balzo del 7%: il Wti si attesta a 72,86 dollari al barile e il Brent sale a 74,36 dollari.

In rialzo anche il prezzo del gas: ad Amsterdam le quotazioni del gas guadagnano il 4,4% a 37,78 euro al megawattora.

Iran: «L'attacco israeliano è una dichiarazione di guerra»

L'Iran afferma che l'attacco israeliano è una «dichiarazione di guerra».

L'Iran ha affermato che gli attacchi mortali di Israele contro le sue strutture militari e nucleari sono una «dichiarazione di guerra» e ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire.

In una lettera alle Nazioni Unite, il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha descritto l'attacco come una «dichiarazione di guerra» e «ha chiesto al Consiglio di Sicurezza di affrontare immediatamente la questione», ha affermato il Ministero.

Nel frattempo l'esercito israeliano ha lanciato un'altra ondata di attacchi in Iran. Secondo quanto si apprende da fonti militari, l'aeronautica ha distrutto l'aeroporto di Tabriz, in Iran nord-occidentale.

Trump: «L'Iran deve raggiungere un accordo»

«Alcuni intransigenti iraniani hanno parlato con coraggio, ma non sapevano cosa stava per succedere. Ora sono tutti MORTI, e la situazione non potrà che peggiorare!»: lo scrive Donald Trump su Truth.

«C'è già stata grande morte e distruzione – prosegue il presidente americano – ma c'è ancora tempo per porre fine a questo massacro, con i prossimi attacchi già pianificati che saranno ancora più brutali. L'Iran deve raggiungere un accordo, prima che non rimanga nulla, e salvare quello che un tempo era conosciuto come l'Impero iraniano».

«Ho dato all'Iran una possibilità dopo l'altra per raggiungere un accordo», prosegue il post di Trump.

«Ho detto loro, con le parole più forti, di ‹farlo e basta›. Ma per quanto si sforzassero, per quanto ci andassero vicino, non ci sono riusciti. Ho detto loro che sarebbe stato molto peggio di qualsiasi cosa prevedessero o si fossero sentiti dire, che gli Stati Uniti producono il migliore e più letale equipaggiamento militare al mondo, DI GRAN LUNGA, e che Israele ne possiede in abbondanza, e che ne avrà ancora molto altro in arrivo – e sanno come usarlo».