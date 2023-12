Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Keystone

In un intervento alla Commissione parlamentare per la sicurezza e la difesa, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto oggi che Israele è attaccato su sette fronti, e che su sei di essi ha già reagito.

«Siamo stati attaccati – ha rilevato – da Gaza, Libano, Siria, Cisgiordania, Iraq, Yemen ed Iran».

«Abbiamo reagito ed operato contro sei di quei fronti», ha aggiunto, senza tuttavia menzionare quali di essi fosse il settimo. «Voglio dirlo in maniera esplicita: chiunque opera contro di noi rappresenta un obiettivo potenziale. Non c'è immunità per alcuno».

pl