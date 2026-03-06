  1. Clienti privati
Nuovi dettagli Israele avrebbe usato l'inganno per attirare Khamenei e i suoi ministri nella trappola mortale. Ecco quale

Dominik Müller

6.3.2026

Ucciso negli attacchi: il leader iraniano Ali Khamenei. (foto d'archivio)
Ucciso negli attacchi: il leader iraniano Ali Khamenei. (foto d'archivio)
Vahid Salemi/AP

L'attacco è stato apparentemente una sorpresa per la leadership iraniana. Secondo le ultime informazioni, Israele e gli Stati Uniti avrebbero deliberatamente usato l'inganno per preparare l’attacco mortale contro Ali Khamenei e gli alti funzionari iraniani.

Dominik Müller

06.03.2026, 15:14

06.03.2026, 18:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato simultaneamente diverse riunioni della leadership iraniana sabato.
  • Secondo altre informazioni, Israele era a conoscenza di una possibile escalation da settimane e avrebbe pianificato l'operazione insieme agli Stati Uniti come un attacco a sorpresa.
  • Teheran sarebbe stato indotto in un falso senso di sicurezza attraverso un inganno mirato, ad esempio facendo credere che alcuni responsabili avessero lasciato la sede per lo Shabbat.
Mostra di più

L'attacco ha apparentemente colto la leadership iraniana completamente impreparata. Sabato le forze statunitensi e israeliane hanno attaccato simultaneamente diverse riunioni di alti rappresentanti del regime iraniano.

Un attacco in cui non solo la guida suprema religiosa Ali Khamenei sarebbe stata uccisa, ma anche circa 40 altri importanti funzionari.

Nel frattempo sono emersi ulteriori dettagli sui preparativi per l'azione militare.

Un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato all'emittente statunitense «Fox News» che i militari si erano già resi conto, circa tre settimane prima dell'inizio dell'operazione, che la situazione si stava dirigendo verso una nuova escalation militare.

Nonostante le crescenti tensioni, l'attacco doveva comunque essere una sorpresa. È vero che nelle settimane precedenti gli Stati Uniti avevano aumentato la loro presenza militare in Medio Oriente e che i media internazionali già speculavano su possibili passi.

Ma Israele ha deliberatamente evitato qualsiasi segnale pubblico che potesse indicare un'offensiva imminente.

Un alto ufficiale militare sarebbe tornato a casa

Secondo il rappresentante militare, le forze armate, insieme agli Stati Uniti, avrebbero fatto ricorso a un inganno deliberato. L'obiettivo era un'operazione psicologica per cogliere l’Iran di sorpresa nel momento cruciale.

Il venerdì sera prima dell’attacco era particolarmente delicato. Attività appariscenti intorno al complesso militare centrale di Tel Aviv avrebbero potuto attirare l'attenzione e forse anche allertare gli osservatori iraniani.

Secondo il portavoce, l'esercito ha fatto affidamento su una calma deliberatamente inscenata per evitare che ciò accadesse. Il giorno dell’attacco sono state diffuse foto e informazioni che davano l'impressione che le operazioni militari sarebbero state interrotte per il fine settimana.

Secondo queste informazioni, gli ufficiali e i membri della leadership dell'esercito erano tornati a casa per celebrare lo Shabbat.

Ritorno mascherato al quartier generale

Quando venerdì sera è iniziato lo Shabbat, diversi generali di alto rango hanno effettivamente lasciato in modo dimostrativo la sede dello Stato Maggiore a Tel Aviv.

Agli occhi degli osservatori esterni, sembrava che i vertici militari si stessero ritirando per il fine settimana.

In realtà, molti degli ufficiali sono poi tornati nell'edificio senza dare nell'occhio. In parte mascherati, sono rientrati nel quartier generale per coordinare da lì gli attacchi, effettuati nelle prime ore di sabato mattina.

A quel punto la leadership iraniana si sentiva sufficientemente al sicuro da tenere riunioni più ampie nel centro di Teheran, proprio dove le bombe hanno colpito poco dopo.

Come funziona lo scudo antimissile che protegge Israele

Come funziona lo scudo antimissile che protegge Israele

L'allarme missilistico è una minaccia costante: Israele dispiega sul territorio uno scudo di difesa ad alta tecnologia. La rete difensiva va dall'«Iron Dome» all'«Arrow 3».

04.03.2026

