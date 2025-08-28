  1. Clienti privati
Israele Il ministro Ben Gvir vorrebbe vietare le proteste nelle strade

SDA

28.8.2025 - 13:48

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir
Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir
Keystone

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir sta cercando il via libera del procuratore generale Gali Baharav-Miara per un documento programmatico che metterebbe al bando le proteste che bloccano le strade principali.

Keystone-SDA

28.08.2025, 13:48

28.08.2025, 13:57

Il divieto, scrivono i media israeliani, proibirebbe le proteste quasi quotidiane a favore della liberazione degli ostaggi che bloccano da mesi autostrade e strade principali, nonché quelle che conducono a ospedali, città isolate, vie di emergenza e all'aeroporto Ben-Gurion. La proposta richiederebbe ai manifestanti di ottenere l'autorizzazione della polizia per manifestare dentro le città.

