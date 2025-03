L'esercito israeliano ha annunciato oggi di aver nuovamente preso di mira basi militari nella regione di Palmira, nella Siria centrale (foto d'archivio) Keystone

L'esercito israeliano ha dichiarato oggi di aver nuovamente attaccato due basi militari nella Siria centrale.

Keystone-SDA SDA

«Poco tempo fa» le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno «colpito le capacità militari rimaste nelle basi siriane di Tadmur e T4», ha affermato l'esercito israeliano riferendosi ai siti di Palmira ed altri a 50 chilometri a ovest della città. «Le Idf continueranno ad agire per rimuovere qualsiasi minaccia ai cittadini dello Stato» ebraico, viene aggiunto.

Ieri durante una visita a Gerusalemme l'alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas ha avvertito che gli attacchi israeliani in Siria e Libano minacciano di peggiorare la situazione nella regione. «Riteniamo che queste cose siano inutili perché la Siria in questo momento non sta attaccando Israele e questo alimenta una maggiore radicalizzazione che è anche contro» lo Stato ebraico, ha detto la Kallas.

Israele in Siria ha lanciato centinaia di attacchi su siti militari da quando i ribelli guidati dagli islamisti hanno rovesciato Bashar al-Assad a dicembre. Israele afferma di voler impedire che le armi cadano nelle mani di nuove autorità che considera jihadiste.

E nonostante un cessate il fuoco Israele ha continuato a effettuare attacchi sul Libano, con entrambe le parti che si accusano ripetutamente a vicenda di violare la tregua.