Medio Oriente Israele chiude due valichi con la Giordania

SDA

19.9.2025 - 11:27

La polizia israeliana intervenuta ieri sull'unico valico fra Cisgiordania e Giordania ora chiuso.
La polizia israeliana intervenuta ieri sull'unico valico fra Cisgiordania e Giordania ora chiuso.
Keystone

Israele ha chiuso l'unica via di accesso tra la Cisgiordania e la Giordania, il giorno dopo che un autista che trasportava aiuti umanitari dalla Giordania a Gaza ha aperto il fuoco e ucciso due militari israeliani. Lo riporta Haaretz.

Keystone-SDA

19.09.2025, 11:27

19.09.2025, 11:29

L'Autorità aeroportuale israeliana, che gestisce il ponte di Allenby, ha annunciato che rimarrà chiuso fino a nuovo avviso.

Anche i due valichi tra Israele e la Giordania sono interessati: il valico del fiume Giordano a nord è stato chiuso, mentre il valico di Rabin a sud è rimasto aperto solo per i lavoratori.

