La torre Ra'iya, a Gaza City, colpita dall'esercito israeliano.

L'Aeronautica militare israeliana ha colpito la torre al Ra'iya nella città di Gaza, dove «Hamas ha installato apparecchiature di raccolta di informazioni, ordigni esplosivi e posti di osservazione».

Lo riferisce l'esercito israeliano (Idf) affermando che le apparecchiature e le bombe si trovano nell'area vicina all'edificio e da lì i terroristi hanno operato per tutta la durata della guerra contro le truppe.

Si tratta del quarto grattacielo di Gaza City colpito dall'Idf in pochi giorni. I civili sono stati avvisati prima del raid.