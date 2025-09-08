Medio OrienteIsraele ha colpito il grattacielo del terrore a Gaza city
SDA
8.9.2025 - 16:32
L'Aeronautica militare israeliana ha colpito la torre al Ra'iya nella città di Gaza, dove «Hamas ha installato apparecchiature di raccolta di informazioni, ordigni esplosivi e posti di osservazione».
Keystone-SDA
SDA
Lo riferisce l'esercito israeliano (Idf) affermando che le apparecchiature e le bombe si trovano nell'area vicina all'edificio e da lì i terroristi hanno operato per tutta la durata della guerra contro le truppe.
Si tratta del quarto grattacielo di Gaza City colpito dall'Idf in pochi giorni. I civili sono stati avvisati prima del raid.