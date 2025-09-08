  1. Clienti privati
Medio Oriente Israele ha colpito il grattacielo del terrore a Gaza city

SDA

8.9.2025 - 16:32

La torre Ra'iya, a Gaza City, colpita dall'esercito israeliano.
Keystone

L'Aeronautica militare israeliana ha colpito la torre al Ra'iya nella città di Gaza, dove «Hamas ha installato apparecchiature di raccolta di informazioni, ordigni esplosivi e posti di osservazione».

Keystone-SDA

08.09.2025, 16:32

Lo riferisce l'esercito israeliano (Idf) affermando che le apparecchiature e le bombe si trovano nell'area vicina all'edificio e da lì i terroristi hanno operato per tutta la durata della guerra contro le truppe.

Si tratta del quarto grattacielo di Gaza City colpito dall'Idf in pochi giorni. I civili sono stati avvisati prima del raid.

