Medio Oriente La Croce Rossa ha preso in consegna il corpo di un ostaggio israeliano

SDA

27.10.2025 - 21:17

È il 16esimo corpo consegnato da Hamas a Israele.
È il 16esimo corpo consegnato da Hamas a Israele.
Keystone

L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto che il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha preso in consegna dal movimento islamista palestinese Hamas il corpo di un ostaggio israeliano a Gaza City.

Keystone-SDA

27.10.2025, 21:17

27.10.2025, 22:11

Ora sta portando la bara alle truppe israeliane che si trovano all'interno della Striscia.

In seguito si terrà una piccola cerimonia, presieduta da un rabbino militare, riferiscono i media israeliani.

