Medio OrienteLa Croce Rossa ha preso in consegna il corpo di un ostaggio israeliano
SDA
27.10.2025 - 21:17
L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto che il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha preso in consegna dal movimento islamista palestinese Hamas il corpo di un ostaggio israeliano a Gaza City.
Keystone-SDA
27.10.2025, 21:17
27.10.2025, 22:11
SDA
Ora sta portando la bara alle truppe israeliane che si trovano all'interno della Striscia.
In seguito si terrà una piccola cerimonia, presieduta da un rabbino militare, riferiscono i media israeliani.