  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Israele e Hamas firmano la prima fase dell'intesa su Gaza

SDA

9.10.2025 - 15:24

Firmato l'accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano per Gaza.
Firmato l'accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano per Gaza.
Keystone

Israele e Hamas firmano l'accordo. «La bozza finale della fase uno è stata sottoscritta questa mattina in Egitto da tutte le parti per il rilascio di tutti gli ostaggi». Lo ha detto la portavoce del governo israeliano Shosh Bedrosian.

Keystone-SDA

09.10.2025, 15:24

09.10.2025, 15:26

La portavoce del governo israeliano ha spiegato che alle 17 (ora locale, le 16 in Svizzera) si terrà una riunione di gabinetto e un'ora dopo ci sarà la riunione di governo.

«Entro 24 ore dalla riunione del Consiglio dei Ministri, entrerà in vigore un cessate il fuoco a Gaza. L'IDF si ritirerà sulla linea gialla come indicano le mappe del piano Trump. Dopo 24 ore, inizieranno le 72 ore durante le quali tutti i nostri ostaggi saranno rilasciati e riportati in Israele».

Sempre stando alla portavoce del governo, l'esercito israeliano manterrà il controllo di circa il 53% del territorio di Gaza.

Dal canto suo Hamas ha dichiarato al canale saudita «Asharq» che «i mediatori annunceranno più tardi oggi la data dell'"ora zero» per l'inizio dell'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri palestinesi e ostaggi israeliani».

Una fonte del movimento di Hamas ha commentato che «tutte le fazioni palestinesi, compreso il movimento di Fatah, hanno accettato l'accordo firmato questa mattina». Le fonti hanno chiarito che, una volta entrato in vigore l'accordo, Hamas inizierà a raccogliere gli ostaggi vivi e a consegnarli alla Croce Rossa.

I più letti

Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Olly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»
Shock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati
Dopo Cereda: linee confermate ad Ambrì per l'importante sfida con l'Ajoie
Paolo Duca: «Fa molto male, abbiamo preso una pugnalata alle spalle»

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Israele: «Il cessate di fuoco solo dopo la ratifica del governo»

Medio OrienteIsraele: «Il cessate di fuoco solo dopo la ratifica del governo»

Medio Oriente. L'esercito israeliano: «Avviati i preparativi per il ritiro parziale a Gaza»

Medio OrienteL'esercito israeliano: «Avviati i preparativi per il ritiro parziale a Gaza»

Medio Oriente. Ecco la telefonata di Trump con i parenti degli ostaggi di Hamas: «Torneranno tutti»

Medio OrienteEcco la telefonata di Trump con i parenti degli ostaggi di Hamas: «Torneranno tutti»

Altre notizie

Unione europea. L'Eurocamera boccia le due sfiducie contro von der Leyen

Unione europeaL'Eurocamera boccia le due sfiducie contro von der Leyen

Conflitti. Raid russi sulla regione ucraina di Sumy, «almeno 3 morti»

ConflittiRaid russi sulla regione ucraina di Sumy, «almeno 3 morti»

Medio Oriente. Trump: «Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla prima fase per la pace a Gaza»

Medio OrienteTrump: «Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla prima fase per la pace a Gaza»