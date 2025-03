Un tratto del cosiddetto corridoio di Netzarim, che taglia in due la Striscia di Gaza. L'esercito israeliano ne ha ripreso il controllo. Keystone

Un portavoce dell'esercito israeliano ha affermato che nelle ultime 24 ore le forze armate hanno avviato operazioni di terra mirate nel centro della Striscia di Gaza e a sud.

Keystone-SDA SDA

L'obiettivo è di «espandere l'area di sicurezza e creare un cuscinetto parziale tra la parte settentrionale della Striscia e quella meridionale».

Come parte dell'operazione, l'esercito ha ripreso il controllo, al centro dell'enclave palestinese, del cosiddetto corridoio di Netzarim. Allo stesso tempo, è stato deciso che delle forze sarebbero state posizionate nel settore meridionale, pronte a operare.

Katz alla gente di Gaza: «Liberate tutti gli ostaggi»

Intanto, in un video rivolto alla popolazione di Gaza, il ministro della difesa Israel Katz ha avvertito che «lo sfollamento della popolazione dalle zone di battaglia ricomincerà presto. Se tutti gli ostaggi israeliani non saranno rilasciati e (il movimento islamista la potere nell'enclave) Hamas non sarà espulso da Gaza, Israele agirà con forze che non avete ancora conosciuto. Accettate il consiglio del presidente degli USA (Donald Trump), restituite gli ostaggi, rimuovete Hamas e vi si apriranno altre possibilità, tra le quali la partenza per altri luoghi del mondo per chi lo desidera», ha detto.