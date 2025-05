Devastazione dopo un attacco dell'esercito israeliano al centro della Striscia di Gaza lo scorso dicembre. Keystone

Le forze armate israeliane (Idf) annunciano di puntare a conquistare il 75% di Gaza in due mesi, nell'ambito della nuova offensiva contro il movimento islamista Hamas al potere nella Striscia. I palestinesi saranno relegati in tre piccole zone.

Keystone-SDA SDA

Ciò significa che i circa due milioni di abitanti di Gaza saranno spinti in un'area pari ad appena il 25% dell'enclave palestinese quando sarà lanciata l'operazione terrestre estesa.

I piani dell'Idf sono stati visionati dal quotidiano in linea The Times of Israel. Attualmente, l'esercito controlla circa il 40% del territorio della Striscia.