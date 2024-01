Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant Keystone

«'La sensazione secondo cui noi staremmo per fermarci non è giusta. Se non prevaliamo in maniera netta non potremmo resistere nel Medio Oriente»: lo ha affermato oggi il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant durante un sopralluogo nella striscia di Gaza.

''La guerra – ha aggiunto – adesso è a Khan Yunis. Stiamo compiendo uno sforzo in diversi passaggi, sia sopra i tunnel sia in profondità. Arriviamo (ai capi di Hamas, ndr) da tutte le direzioni''.

L'esercito ha ordinato agli abitanti di Nusseirat (nel settore sud della Striscia) di spostarsi ancora più a sud, verso Deir el Ballah, perchè sta estendendo le operazioni.

SDA