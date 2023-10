Le violenze continuano, i militanti pro-palestinesi intanto festeggiano. Keystone

Una giovane di cittadinanza tedesca, Shani Louk, sarebbe stata rapita da Hamas durante l'attacco a Israele. Lo riferisce il sito dello Der Spiegel citando familiari.

«Terroristi di Hamas hanno rapito decine di israeliani nel loro attacco. Pare che tra le vittime ci sia anche una giovane donna di cittadinanza tedesca», scrive il sito del settimanale.

La famiglia ha reso pubblica la cittadinanza tedesca della figlia nella speranza che le autorità tedesche possano fare qualcosa in caso di un eventuale scambio di prigionieri.

«La donna giace sul 'truck', con il volto rivolto verso il basso. Diversi uomini calpestano il suo corpo che pare inanimato. Un uomo le tira i capelli, un altro le sputa sulla testa sanguinante. Gli uomini gridano 'Allahu Akbar', 'Allah è grande'. Poi la jeep si allontana a tutta velocità»: questo, come descrive il sito, si vede in un video «che sta circolando su Internet» e che mostra le ultime immagini della giovane di cui dispone la famiglia.

Dopo una telefonata fatta «ieri mattina presto», «i genitori non hanno più avuto notizie della figlia ventiduenne, ma la loro banca li ha informati che la sua carta di credito «è stata utilizzata a Gaza».

La madre, Ricarda Louk, è nata a Ratisbona, in Baviera, e ora vive in Israele «a circa 80 chilometri dalla Striscia di Gaza» dove è emigrata i «trent'anni fa». Suo marito, il padre di Shani Louk, è israeliano e insieme hanno quattro figli, di cui la rapita è la secondogenita che vive da sola a Tel Aviv, ma la madre sapeva che era andata a un concerto «nel sud». La polizia federale tedesca non ha voluto confermare ufficialmente il caso della tedesca scomparsa, riferisce sempre lo Spiegel.

