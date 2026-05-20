Il ministro israeliano Benjamin Netanyahu (foto d'archivio) Keystone

«Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza». Lo afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un comunicato.

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«Tuttavia il modo in cui il Ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Ho dato istruzioni alle autorità competenti di espellere i provocatori il prima possibile», ha aggiunto.