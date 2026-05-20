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Medio Oriente Netanyahu: «Israele ha diritto a fermare la Flotilla, ma Ben Gvir ha sbagliato»

SDA

20.5.2026 - 15:55

Il ministro israeliano Benjamin Netanyahu (foto d'archivio)
Il ministro israeliano Benjamin Netanyahu (foto d'archivio)
Keystone

«Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza». Lo afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un comunicato.

Keystone-SDA

20.05.2026, 15:55

20.05.2026, 16:00

«Tuttavia il modo in cui il Ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Ho dato istruzioni alle autorità competenti di espellere i provocatori il prima possibile», ha aggiunto.

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