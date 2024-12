Truppe israeliane nella zona cuscinetto tra Israele e Siria, vicino al villaggio druso di Majdal Shams, nelle Alture del Golan annesse a Israele, Keystone

«Oggi l'Idf ha completato la parte strategica centrale dell'operazione Hats Bashan (Fionda di Beshan) iniziata nella notte tra sabato e domenica, con la consapevolezza che il regime di Assad stava cadendo.

SDA

Centinaia di obiettivi strategici siriani sono stati attaccati nell'operazione e le forze di sicurezza continuano a operare nella zona cuscinetto». Lo hanno riferito fonti militari a «Channel 12». Nell'ambito dell'operazione, 350 caccia dell'Iaf hanno effettuato attacchi in tutta la Siria e distrutto 320 obiettivi strategici: aerei, missili terra-aria, terra-mare, Scud da crociera, navi militari e carri armati, riporta l'emittente.

«Se il nuovo regime in Siria permetterà all'Iran di tornare a stabilirsi o permetterà il trasferimento di armi a Hezbollah, risponderemo con forza e gli faremo pagare un prezzo pesante. Siamo intenzionati a fare tutto il necessario per garantire la nostra sicurezza», ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una nota diffusa dal suo ufficio.

«In questo contesto, ho autorizzato l'aviazione a bombardare capacità militari strategiche lasciate dall'esercito siriano, affinché non finiscano nelle mani dei jihadisti».

Netanyahu: «Come la Royal Air Force britannica nella seconda guerra mondiale»

Parlando dal ministero della Difesa a Tel Aviv, il primo ministro ha aggiunto: «Vogliamo avere relazioni con il nuovo regime siriano. Ma se questo regime permetterà all'Iran di tornare a stabilirsi in Siria, o permetterà il trasferimento di armi iraniane o qualsiasi altra arma a Hezbollah, o se ci attaccherà, risponderemo con forza e gli faremo pagare un prezzo pesante. Ciò che è accaduto al precedente regime accadrà anche a questo».

Netanyahu ha affermato che ciò che sta facendo Israele «è simile a ciò che fece la Royal Air Force britannica quando bombardò la Marina del regime di Vichy che collaborava con i nazisti, per impedire che finisse proprio nelle mani dei nazisti».

SDA