Medio Oriente Israele ha restituito i corpi di 30 prigionieri palestinesi a Gaza

SDA

31.10.2025 - 10:36

I corpi di 15 palestinesi per ogni salma di un ostaggio israeliano: questo l'accordo fra le parti.
I corpi di 15 palestinesi per ogni salma di un ostaggio israeliano: questo l'accordo fra le parti.
Keystone

Israele ha restituito i corpi di altri 30 palestinesi a Gaza nell'ambito del piano di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti: lo ha riferito un ospedale all'agenzia francese Afp.

Keystone-SDA

31.10.2025, 10:36

31.10.2025, 10:50

Il complesso medico Nasser di Khan Younis ha dichiarato che «i corpi di 30 prigionieri palestinesi sono stati ricevuti dalla parte israeliana come parte dell'accordo di scambio».

In base alla tregua, Israele è tenuto a restituire 15 resti palestinesi per ogni ostaggio deceduto reso da Hamas. Ieri, il movimento islamista ha in effetti consegnato le spoglie di Amiram Cooper, 85 anni, e Sahar Baruch, 25 anni.

Con il trasferimento di oggi, il numero di resti riportati a Gaza sale a 225.

