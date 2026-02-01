  1. Clienti privati
Medio Oriente Israele ha riaperto valico di Rafah con l'Egitto

SDA

1.2.2026 - 09:47

Il valico di Rafah fra la striscia di Gaza e l'Egitto.
Keystone

Israele ha dichiarato di aver riaperto il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto, consentendo il passaggio esclusivamente ai residenti palestinesi del territorio.

Keystone-SDA

01.02.2026, 09:47

01.02.2026, 09:51

«In conformità con l'accordo di cessate il fuoco e una direttiva del livello politico, il valico di Rafah è stato aperto oggi per un passaggio limitato ai soli residenti», ha dichiarato il Cogat, l'organismo del ministero della Difesa israeliano che coordina gli affari civili palestinesi.

«Nell'ambito di ciò, oggi è iniziata una fase pilota iniziale, condotta in coordinamento con la Missione di assistenza alle frontiere dell'Ue (Eubam), l'Egitto e tutte le parti interessate».

Frattanto, un civile palestinese sarebbe stato ucciso e altri sono rimasti feriti questa mattina dopo che un drone israeliano ha bombardato un'area a nord di Wadi Gaza, nel centro della Striscia. Lo afferma l'agenzia di stampa palestinese Wafa.

