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Medio Oriente Israele: «C'è Hamas dietro la Flotilla, il nostro intervento è conforme al diritto»

SDA

30.4.2026 - 13:33

Secondo lo Stato ebraico, lo scopo della Flotilla è sabotare il piano di pace di Trump.
Secondo lo Stato ebraico, lo scopo della Flotilla è sabotare il piano di pace di Trump.
Keystone

''La forza motrice dietro la provocazione della flottiglia è Hamas, in collaborazione con provocatori professionisti, con l'obiettivo di sabotare la transizione alla seconda fase del piano di pace di Trump''. Lo scrive il ministero degli Esteri israeliano in una nota.

Keystone-SDA

30.04.2026, 13:33

30.04.2026, 13:41

Questi aggiunge che ''Israele si impegna a garantire la libertà di navigazione. Dato l'elevato numero di imbarcazioni partecipanti alla flottiglia, il rischio di un'escalation e la necessità di prevenire la violazione di un blocco navale legale, si è reso necessario un intervento tempestivo, in conformità con il diritto internazionale».

«L'operazione si è svolta in acque internazionali, pacificamente e senza incidenti'', aggiunge Israele.

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