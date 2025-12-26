"Affermiamo la disponibilità del Somaliland ad aderire agli Accordi di Abramo, normalizzando le relazioni con Israele", ha scritto il presidente Abdirahman Mohamed Abdullahi (al centro nell'immagine d'archivio del novembre 2024) sulla rete sociale X. Keystone

Israele ha formalmente riconosciuto il Somaliland come «Stato indipendente e sovrano», ha indicato oggi l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu.

Keystone-SDA SDA

Lo Stato ebraico diventa così il primo paese al mondo a compiere questo passo nei confronti della repubblica autoproclamata che si è staccata dalla Somalia.

«Il primo ministro ha annunciato (...) il riconoscimento ufficiale della Repubblica del Somaliland come Stato indipendente e sovrano», ha riferito l'ufficio.

«Netanyahu, il suo capo della diplomazia (Gideon) Saar e il presidente della Repubblica del Somaliland (Abdirahman Mohamed Abdullahi) hanno firmato una dichiarazione congiunta e reciproca», secondo un comunicato.

Abdullahi ha accolto con favore l'annuncio di Israele di riconoscere la sua sovranità e ha indicato che tale decisione segna l'inizio di una «partnership strategica».

«Questo è un momento storico e accogliamo con grande favore (...) il riconoscimento della Repubblica del Somaliland da parte del primo ministro dello Stato di Israele e affermiamo la disponibilità del Somaliland ad aderire agli Accordi di Abramo, normalizzando le relazioni con Israele», ha scritto Abdullahi sulla rete sociale X.