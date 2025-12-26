  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Stato indipendente e sovrano» Israele è il primo Paese al mondo a riconoscere il Somaliland

SDA

26.12.2025 - 16:49

"Affermiamo la disponibilità del Somaliland ad aderire agli Accordi di Abramo, normalizzando le relazioni con Israele", ha scritto il presidente Abdirahman Mohamed Abdullahi (al centro nell'immagine d'archivio del novembre 2024) sulla rete sociale X.
"Affermiamo la disponibilità del Somaliland ad aderire agli Accordi di Abramo, normalizzando le relazioni con Israele", ha scritto il presidente Abdirahman Mohamed Abdullahi (al centro nell'immagine d'archivio del novembre 2024) sulla rete sociale X.
Keystone

Israele ha formalmente riconosciuto il Somaliland come «Stato indipendente e sovrano», ha indicato oggi l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu.

Keystone-SDA

26.12.2025, 16:49

26.12.2025, 16:50

Lo Stato ebraico diventa così il primo paese al mondo a compiere questo passo nei confronti della repubblica autoproclamata che si è staccata dalla Somalia.

«Il primo ministro ha annunciato (...) il riconoscimento ufficiale della Repubblica del Somaliland come Stato indipendente e sovrano», ha riferito l'ufficio.

«Netanyahu, il suo capo della diplomazia (Gideon) Saar e il presidente della Repubblica del Somaliland (Abdirahman Mohamed Abdullahi) hanno firmato una dichiarazione congiunta e reciproca», secondo un comunicato.

Abdullahi ha accolto con favore l'annuncio di Israele di riconoscere la sua sovranità e ha indicato che tale decisione segna l'inizio di una «partnership strategica».

«Questo è un momento storico e accogliamo con grande favore (...) il riconoscimento della Repubblica del Somaliland da parte del primo ministro dello Stato di Israele e affermiamo la disponibilità del Somaliland ad aderire agli Accordi di Abramo, normalizzando le relazioni con Israele», ha scritto Abdullahi sulla rete sociale X.

I più letti

La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»
Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
A 13 anni ottiene il cambio di sesso anagrafico
Arriva la polizia e l'ex principe Andrea perde anche un ultimo privilegio
I dossier di Epstein portano movimento in uno dei casi più sconcertanti della Svizzera

Altre notizie

Trump passa ai fatti. Un raid USA nella notte di Natale colpisce l'Isis in Nigeria

Trump passa ai fattiUn raid USA nella notte di Natale colpisce l'Isis in Nigeria

Siria. Almeno 8 morti per l'esplosione in una moschea a Homs

SiriaAlmeno 8 morti per l'esplosione in una moschea a Homs

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Vedrò Trump nel fine settimana»

Guerra in UcrainaZelensky: «Vedrò Trump nel fine settimana»