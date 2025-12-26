«Stato indipendente e sovrano»Israele è il primo Paese al mondo a riconoscere il Somaliland
26.12.2025 - 16:49
Israele ha formalmente riconosciuto il Somaliland come «Stato indipendente e sovrano», ha indicato oggi l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu.
Lo Stato ebraico diventa così il primo paese al mondo a compiere questo passo nei confronti della repubblica autoproclamata che si è staccata dalla Somalia.
«Il primo ministro ha annunciato (...) il riconoscimento ufficiale della Repubblica del Somaliland come Stato indipendente e sovrano», ha riferito l'ufficio.
«Netanyahu, il suo capo della diplomazia (Gideon) Saar e il presidente della Repubblica del Somaliland (Abdirahman Mohamed Abdullahi) hanno firmato una dichiarazione congiunta e reciproca», secondo un comunicato.
Abdullahi ha accolto con favore l'annuncio di Israele di riconoscere la sua sovranità e ha indicato che tale decisione segna l'inizio di una «partnership strategica».
«Questo è un momento storico e accogliamo con grande favore (...) il riconoscimento della Repubblica del Somaliland da parte del primo ministro dello Stato di Israele e affermiamo la disponibilità del Somaliland ad aderire agli Accordi di Abramo, normalizzando le relazioni con Israele», ha scritto Abdullahi sulla rete sociale X.