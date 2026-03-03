Nuovi attacchi israeliani nella notte e stamattina in Libano. Nella foto Dahiyeh, un sobborgo meridionale di Beirut. Keystone

Le Forze di difesa israeliane (IDF) «stanno attualmente conducendo attacchi simultanei a Teheran e Beirut. L'Aeronautica militare ha avviato attacchi mirati contro obiettivi militari del regime terroristico iraniano e dell'organizzazione terroristica Hezbollah».

Keystone-SDA SDA

«Un aereo dell'Aeronautica militare israeliana ha colpito e smantellato una cellula di agenti del sistema di difesa aerea del regime terroristico iraniano mentre tentavano di azionare sistemi contro l'IDF – scrive stamani Tsahal su Telegram -. L'Aeronautica militare israeliana continua a colpire i lanciatori di missili balistici iraniani e i siti di lancio che prendono di mira i velivoli dell'Aeronautica Militare israeliana».

«L'IDF non permetterà al regime terroristico iraniano di colpire i velivoli dell'Aeronautica militare israeliana e continueranno a colpire i tentativi di armare i lanciamissili. L'Aeronautica militare israeliana continua a colpire siti di lancio di missili, lanciamissili e missili balistici».

In precedenza l'esercito israeliano aveva emesso nuovi avvisi di evacuazione per decine di località in Libano.