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Crisi in Medio Oriente Al via operazioni terrestri mirate dell'Esercito israeliano nel sud del Libano

SDA

16.3.2026 - 07:41

L'obiettivo delle Idf sono i militi di Hezbollah. (Foto d'archivio)
L'obiettivo delle Idf sono i militi di Hezbollah. (Foto d'archivio)
Keystone

Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato di aver iniziato «operazioni terrestri limitate e mirate» contro Hezbollah nel sud del Libano.

Keystone-SDA

16.03.2026, 07:41

Queste «operazioni terrestri limitate e mirate» hanno come obiettivi «importanti roccaforti di Hezbollah» e puntano a «rafforzare gli avamposti difensivi» nel Libano meridionale, hanno affermato le Idf in un comunicato. «Questa attività fa parte di più ampi sforzi difensivi per stabilire e rafforzare una posizione difensiva avanzata, che comprende lo smantellamento delle infrastrutture terroristiche e l'eliminazione dei terroristi che operano nell'area», aggiungono le forze armate israeliane, spiegando che il piano è di «creare un ulteriore livello di sicurezza per i residenti nel nord di Israele».

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