Medio Oriente Israele intensifica le operazioni nel sud della Siria

SDA

1.12.2025 - 13:23

Gli scontri hanno causato 13 morti civili. (Foto d'archivio).
Keystone

Israele intensifica le operazioni nel sud della Siria, con elicotteri in volo a bassa quota su Suwayda e lanci di contromisure termiche su Daraa, mentre mezzi corazzati israeliani hanno compiuto nuove incursioni in diverse aree di Qunaytra.

Keystone-SDA

01.12.2025, 13:23

01.12.2025, 13:28

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nelle ultime ore si sono registrati movimenti di carri armati e veicoli militari israeliani dalla base di Tell al-Ahmar verso i villaggi di Kodna e Abu Qabays, oltre all'installazione di posti di controllo temporanei tra Ayn al-Bayda e Jubata al-Khashab.

Nelle ultime ore sono stati documentati anche brevi sconfinamenti attorno a Sayda al-Golan e all'ingresso di al-Hamidiyya. Le operazioni seguono l'incursione di Beit Jinn dei giorni scorsi, quando per la seconda volta dall'inizio, un anno fa, dell'occupazione militare israeliana del sud-ovest della Siria, un gruppo della resistenza siriana locale ha aperto il fuoco contro i militari nemici, ferendone due gravemente.

La risposta israeliana aveva causato l'uccisione di 13 civili nella regione sud-occidentale siriana di Qunaytra, il bilancio più grave dal dicembre 2024.

