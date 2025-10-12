  1. Clienti privati
Medio Oriente Israele, Katz: «Dopo il rilascio degli ostaggi distruggeremo i tunnel di Hamas»

SDA

12.10.2025 - 10:45

«La grande sfida per Israele dopo la fase di rilascio degli ostaggi sarà la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza», ha dichiarato il ministro degli esteri Israel Katz. (Immagine d'archivio)
«La grande sfida per Israele dopo la fase di rilascio degli ostaggi sarà la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza», ha dichiarato il ministro degli esteri Israel Katz. (Immagine d'archivio)
Keystone

Israele annuncia che distruggerà ciò che resta della rete di tunnel del movimento islamista Hamas sotto Gaza, operando una volta che gli ostaggi israeliani saranno stati liberati.

Keystone-SDA

12.10.2025, 10:45

12.10.2025, 10:52

Lo ha dichiarato stamani il ministro della difesa, Israel Katz, aggiungendo che l'operazione sarà condotta nell'ambito di un «meccanismo internazionale» guidato dagli Stati Uniti, sponsor del cessate il fuoco di Gaza in vigore da tre giorni.

«La grande sfida per Israele dopo la fase di rilascio degli ostaggi sarà la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza», ha dichiarato Katz in una nota, ricordando come la rete di cunicoli abbia permesso di nascondere combattenti, armi e ostaggi e di colpire a sorpresa le truppe israeliane. «Ho ordinato all'esercito di prepararsi a svolgere questa missione», ha aggiunto Katz.

