Israel Katz ha affermato che le forze armate israeliane stanno conquistando vaste aree a Gaza e le stanno incorporando in zone cuscinetto liberate dai loro abitanti nel tentativo di costringere Hamas a rilasciare gli ostaggi. (Immagine d'archivio dello scorso novembre) Keystone

«Qualora si raggiunga un accordo sugli ostaggi (israeliani detenuti a Gaza), l'offensiva (dello stato ebraico) si fermerà immediatamente».

Keystone-SDA SDA

«Ma nel frattempo l'esercito si sta preparando a una grande mossa per sconfiggere (il movimento islamista) Hamas, che include la mobilitazione di un ampio numero di riservisti», ha dichiarato il ministro della difesa di Gerusalemme Israel Katz.

Katz ha anche affermato che le forze armate stanno conquistando vaste aree a Gaza e le stanno incorporando in zone cuscinetto liberate dai loro abitanti nel tentativo di costringere Hamas a rilasciare gli ostaggi.

«Vaste aree vengono prese dall'esercito e aggiunte alle zone di sicurezza di Israele, lasciando Gaza più piccola e isolata», ha affermato Katz durante una visita al corridoio Morag, che divide Gaza tra le città meridionali di Rafah e Khan Yunis.

Il ministro ha aggiunto che l'offensiva ha già portato a «grandi risultati», tra cui l'uccisione di oltre 40 comandanti di Hamas e la scoperta di nuovi tunnel.

«Il trasferimento della popolazione, la conquista del territorio e il blocco umanitario rafforzano la pressione su Hamas per la liberazione degli ostaggi, un accordo è più probabile di prima», ha sostenuto.

Netanyahu incontra capo della CIA

Intanto il primo ministro Benyamin Netanyahu, come reso noto questa sera dal suo ufficio, ha incontrato oggi John Ratcliffe, il direttore della CIA, i servizi segreti civili statunitensi. Ratcliffe è in visita ufficiale per la prima volta in Israele. All'incontro ha partecipato anche David Barnea, il capo del Mossad, il servizio segreto israeliano focalizzato sulle operazioni all'estero.