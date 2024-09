Il premier israeliano Benjamin Netanyahu . sda

Benyamin Netanyahu non si smentisce. Il metodo per trattare delicatissimi negoziati è sempre lo stesso: fare concessioni su un tavolo formale, negarle il giorno dopo. Procedura politica ampiamente praticata durante le mediazioni sul rilascio degli ostaggi e la tregua a Gaza, e riproposta nell'ultima giornata per il cessate il fuoco con Hezbollah.

Secondo fonti diplomatiche internazionali, Israele e Libano hanno offerto, separatamente, ai mediatori il loro sostegno per uno stop ai combattimenti di 21 giorni sulla Linea Blu che separa i due paesi, prima ancora che venisse annunciato in una dichiarazione congiunta da Stati Uniti e Francia nella serata di ieri.

Poche ore dopo il premier israeliano ha preso le distanze. Con una nota del suo ufficio ha fatto sapere che «la notizia su un cessate il fuoco è errata». Mentre Bibi è a New York – con la moglie Sarah – dove domani parlerà all'Assemblea generale dell'ONU, in patria i suoi alleati gli tengono bordone.

L'ultra destra non vuole una tregua con Hezbollah

Il ministro dell'ultradestra messianica Itmar Ben-Gvir ha dichiarato che il suo partito – Otzma Yehudit – abbandonerà la coalizione di governo se verrà concordato un cessate il fuoco con l'organizzazione sciita paramilitare che opera in Libano.

L'altro alleato di destra, il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, ha criticato duramente una possibile tregua, affermando che l'unico obiettivo deve essere la distruzione di Hezbollah e l'eliminazione della sua capacità di minacciare i residenti del nord di Israele.

«Il duo di fanatici», come li chiama «Haaretz», stanno semplicemente facendo la loro parte in commedia, sottolineano i media israeliani. Minacciano pubblicamente la stabilità del governo, ma a microfoni spenti vanno d'amore e d'accordo con il capo dell'esecutivo.

«I negoziati si svolgeranno solo sotto il fuoco»

Sull'argomento, uno dei più informati commentatori di Channel 12, che ieri sera ha parlato con Netanyahu, ha rivelato: «Il primo ministro mi ha detto che i negoziati si svolgeranno solo sotto il fuoco, e saranno guai per Israele se i combattimenti in Libano non andranno avanti».

Del resto, da quando è partita la campagna contro Hezbollah, la settimana scorsa con le esplosioni dei cercapersone, Netanyahu ha fatto pace con il suo elettorato del nord di Israele: amministratori e cittadini che per undici mesi lo hanno accusato di averli abbandonati mentre loro lo hanno votato negli ultimi 15 anni.

Bibi ha prima risposto inserendo negli obiettivi di guerra il rientro a casa dei circa 70'000 residenti sfollati dalla Galilea per i razzi degli islamisti di Hassan Nasrallah. Dopo, bombardando in profondità gli arsenali del partito di Dio.

Il gradimento per il Likud, il partito del premier, si è subito impennato nei sondaggi. Così, «la questione se Israele entrerà in Libano è diventata una domanda sul quando, non sul se», hanno chiosato gli analisti israeliani.

