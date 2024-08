L'ostaggio salvato dall'esercito. Keystone

Giornata di grande emozione in Israele per la liberazione dell'ostaggio Qaid Farhan al-Qadi, 52 anni, trovato dall'esercito in un tunnel a 25 metri sottoterra nel sud di Gaza dopo 326 giorni di prigionia.

SDA

Farhan è uno dei sei beduini rapiti il 7 ottobre, di cui due sono stati rilasciati durante la tregua di novembre.

«La gente lì soffre ogni minuto, facciamo di tutto per riportarli a casa. L'Idf sta facendo un lavoro santo, hanno rischiato la vita per salvarmi», ha detto l'uomo al telefono con il presidente Isaac Herzog, che subito dopo la notizia del salvataggio ha parlato di «giorno di gioia per il Paese».

Nelle stesse ore in cui dalla Striscia Hamas ha chiesto ai palestinesi una giornata di «rabbia e mobilitazione» in Cisgiordania, esortando ad aumentare la tensione dopo che un cittadino arabo israeliano è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in scontri con i coloni a sud di Betlemme lunedì sera.

Ora con i suoi parenti

Tuttavia da martedì pomeriggio l'atmosfera cupa che grava su Israele da oltre dieci mesi sembra essere stata spazzata via dalle immagini che rimbalzano su tutte le tv di Farhan libero.

Emaciato, pallidissimo ma sorridente, l'uomo, padre di 11 figli, è apparso in foto e video condivise dall'ospedale Soroka di Beersheva, dove è stato ricoverato, circondato dai parenti.

Arrivati correndo, come mostra un emozionante video, dopo che l'elicottero dell'Idf è atterrato sul piazzale dell'ospedale.

L'esercito conferma che era da solo in un tunnel

Forti critiche sono state espresse sui social in Israele contro i media arabi che non hanno pubblicato il nome dell'ostaggio «per non far capire che i soldati dell'Idf hanno messo a rischio la loro vita per trarre in salvo un arabo musulmano».

L'esercito ha confermato che l'ostaggio è stato trovato da solo nel tunnel. L'uomo, rapito il 7 ottobre vicino alla città meridionale di Rahat, ha ricevuto la visita del sindaco Talal al-Kernawi e a lui ha raccontato che un ostaggio è stato insieme a lui in uno dei tunnel, ma a dicembre è stato ucciso dai terroristi.

«Ha mangiato quasi solo pane per tutto questo tempo, oggi è felicissimo», ha raccontato Kernawi in un'intervista alla tv pubblica Kan.

Trovato per caso?

Una fonte israeliana del New York Times ha riferito che al-Qadi è stato trovato «per caso» durante un'operazione di individuazione di una rete di gallerie e cunicoli di Hamas nel sud di Gaza.

Il portavoce dell'esercito Daniel Hagari invece ha dichiarato che i militari dell'Idf «sono arrivati nella zona grazie a informazioni precise».

Al-Qadi è l'ottavo rapito ad essere stato salvato vivo dalla Striscia dall'inizio della guerra.

Quanti ostaggi ha ancora Hamas?

Ora in mano ai terroristi restano 104 ostaggi tra vivi e morti, 108 se si contano i due rapiti dieci anni fa e i corpi di due soldati israeliani già portati da Hamas prima del 7 ottobre a Gaza. Nella Striscia oggi le autorità hanno denunciato l'uccisione di 7 civili durante raid israeliani.

Ma a preoccupare sono le fiammate che quasi regolarmente incendiano la Cisgiordania, con scontri violenti tra palestinesi e coloni israeliani. Lunedì sera i primi hanno cominciato a tirare pietre contro un gruppo di ultrareligiosi che hanno risposto anche sparando colpi di arma da fuoco.

Un arabo israeliano di 37 anni residente in Cisgiordania è rimasto ucciso e altri tre feriti. È intervenuto l'esercito. I dettagli non sono ancora chiari e l'Idf ha aperto un'inchiesta per chiarire se il comportamento delle truppe sia stato corretto. Hamas ha chiamato alla rivolta.

SDA