Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha avvertito che l'esercito intensificherà gli attacchi contro l'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista Hezbollah nel Libano meridionale.

L'annuncio interviene un giorno dopo che il ministero della sanità libanese ha riferito della morte di quattro persone in un attacco israeliano.

«Hezbollah sta giocando col fuoco e il presidente del Libano (Joseph Aoun) sta tergiversando», ha indicato Katz in una nota.

«L'impegno del governo libanese a disarmare Hezbollah e a rimuoverlo dal Libano meridionale deve essere concretizzato. La massima applicazione delle misure continuerà e persino si intensificherà: non permetteremo alcuna minaccia ai residenti del nord di Israele».