Bezalel Smotrich vorrebbe il ritorno dei coloni a Gaza. Keystone

Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra, Bezalel Smotrich, ha auspicato il ritorno dei coloni ebrei nella Striscia di Gaza dopo la guerra, sostenendo che la popolazione palestinese dovrebbe essere «incoraggiata» a emigrare in altri Paesi.

«Per avere sicurezza, dobbiamo controllare il territorio e per controllarlo militarmente a lungo termine, abbiamo bisogno di una presenza civile», ha detto Smotrich in un'intervista alla radio militare, rispondendo a una domanda sull'opportunità di ristabilire gli insediamenti israeliani nella Striscia di Gaza.

Israele ha ritirato unilateralmente le ultime truppe e gli ultimi coloni nel 2005, ponendo fine a una presenza all'interno di Gaza iniziata nel 1967, ma mantenendo un controllo quasi completo sui confini del territorio.

Smotrich, capo del partito ultranazionalista Sionismo Religioso che fa parte della coalizione di governo, ha anche detto che Israele dovrebbe «incoraggiare» i circa 2,4 milioni di palestinesi del territorio a trasferirsi in altri Paesi.

«Aiuteremo a riabilitare questi rifugiati in altri Stati in modo appropriato e umano con la cooperazione della comunità internazionale e dei Paesi arabi che ci circondano», ha aggiunto il ministro.

Reagendo a queste osservazioni, Hamas le ha descritte come «un invito a sfollare due milioni di palestinesi» dalla Striscia di Gaza. «Questo è un crimine di guerra che si aggiunge all'aggressione criminale in corso che non ha eguali nella storia moderna», ha dichiarato il movimento islamista. «Il nostro popolo rimarrà fermo e incrollabile di fronte a tutti i tentativi di sfollare dalla propria terra, fino alla completa liberazione», si legge in un comunicato.

SDA