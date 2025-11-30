Il premier israeliano Benjamin Netanyahu Keystone

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, sotto processo per corruzione, ha presentato una richiesta formale per la grazia al presidente Isaac Herzog.

Keystone-SDA SDA

L'Ufficio del capo dello Stato ha reso noto che «poco fa, il primo ministro Netanyahu ha presentato una richiesta di grazia al presidente Herzog».

La richiesta, si legge nella nota, è stata presentata al Dipartimento Legale dell'Ufficio del presidente dall'avvocato del premier Amit Hadad, e «in conformità con le procedure, è attualmente in fase di trasferimento al Dipartimento per la Grazia del Ministero della Giustizia, che raccoglierà i pareri di tutte le autorità competenti del Ministero della Giustizia».

Successivamente, i loro pareri saranno trasmessi al Consulente Legale dell'Ufficio presidenziale e al suo team per formulare un parere aggiuntivo per il presidente. La richiesta è composta da due documenti: una lettera dettagliata firmata dall'avvocato del primo ministro e una lettera firmata da Benyamin Netanyahu.

«Data l'importanza di questa richiesta straordinaria e le sue implicazioni, i documenti vengono resi pubblici (in ebraico)», conclude la nota dell'ufficio presidenziale.

Netanyahu è sotto processo dal 2020 con le accuse di corruzione, frode e abuso di fiducia, in tre distinti casi. Il presidente può concedere la grazia dopo la condanna e, solo in rarissimi casi di interesse nazionale, anche durante il procedimento.

E comunque sempre su richiesta della persona interessata o di un suo familiare stretto. A metà novembre Donald Trump aveva inviato una lettera a Herzog affinché concedesse la grazia a Netanyahu. Il capo dello Stato aveva risposto che il premier avrebbe dovuto «presentare una richiesta formale secondo le procedure stabilite».