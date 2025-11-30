  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Israele Netanyahu, sotto processo per corruzione, chiede la grazia al presidente Herzog

SDA

30.11.2025 - 11:54

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu
Keystone

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, sotto processo per corruzione, ha presentato una richiesta formale per la grazia al presidente Isaac Herzog.

Keystone-SDA

30.11.2025, 11:54

30.11.2025, 12:29

L'Ufficio del capo dello Stato ha reso noto che «poco fa, il primo ministro Netanyahu ha presentato una richiesta di grazia al presidente Herzog».

La richiesta, si legge nella nota, è stata presentata al Dipartimento Legale dell'Ufficio del presidente dall'avvocato del premier Amit Hadad, e «in conformità con le procedure, è attualmente in fase di trasferimento al Dipartimento per la Grazia del Ministero della Giustizia, che raccoglierà i pareri di tutte le autorità competenti del Ministero della Giustizia».

Successivamente, i loro pareri saranno trasmessi al Consulente Legale dell'Ufficio presidenziale e al suo team per formulare un parere aggiuntivo per il presidente. La richiesta è composta da due documenti: una lettera dettagliata firmata dall'avvocato del primo ministro e una lettera firmata da Benyamin Netanyahu.

«Data l'importanza di questa richiesta straordinaria e le sue implicazioni, i documenti vengono resi pubblici (in ebraico)», conclude la nota dell'ufficio presidenziale.

Netanyahu è sotto processo dal 2020 con le accuse di corruzione, frode e abuso di fiducia, in tre distinti casi. Il presidente può concedere la grazia dopo la condanna e, solo in rarissimi casi di interesse nazionale, anche durante il procedimento.

E comunque sempre su richiesta della persona interessata o di un suo familiare stretto. A metà novembre Donald Trump aveva inviato una lettera a Herzog affinché concedesse la grazia a Netanyahu. Il capo dello Stato aveva risposto che il premier avrebbe dovuto «presentare una richiesta formale secondo le procedure stabilite».

I più letti

La famiglia del bosco ha trovato una nuova sistemazione grazie alla generosità di un ristoratore
Nettamente respinte le due iniziative, la GISO: «La campagna diffamatoria ha dato i suoi frutti»
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Il mistero del look immacolato della principessa Charlène di Monaco, cosa c'è dietro?
I più ricchi in Svizzera? Ecco vincitori e vinti, la famiglia Blocher esce dalla top 10

Altre notizie

Turchia. Pkk: «Stop ai negoziati di pace finché Ankara non libera Ocalan»

TurchiaPkk: «Stop ai negoziati di pace finché Ankara non libera Ocalan»

Ecco di chi. Iran: arrestati 20 famosi attori a una festa di compleanno

Ecco di chiIran: arrestati 20 famosi attori a una festa di compleanno

Stati Uniti. Trump insulta un'altra giornalista: «Sei stupida»

Stati UnitiTrump insulta un'altra giornalista: «Sei stupida»