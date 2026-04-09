Medio OrienteNetanyahu: «Continueremo a colpire Hezbollah ovunque serva»
SDA
9.4.2026 - 12:07
Israele continuerà a colpire l'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese Hezbollah «ovunque sia necessario». Lo afferma il premier israeliano Benyamin Netanyahu.
Keystone-SDA
09.04.2026, 12:07
09.04.2026, 12:10
SDA
La dichiarazione del primo ministro arriva il giorno dopo i raid israeliani che hanno devastato il Libano. «Continuiamo a colpire Hezbollah con forza, precisione e determinazione», ha affermato Netanyahu sul suo conto personale sulla rete sociale X.
«Il nostro messaggio è chiaro: chiunque agisca contro i civili israeliani verrà colpito. Continueremo a colpire Hezbollah ovunque sia necessario, finché non avremo ripristinato completamente la sicurezza per gli abitanti del nord di Israele», ha aggiunto.