La dichiarazione del primo ministro Benyamin Netanyahu arriva il giorno dopo i raid israeliani che hanno devastato il Libano. (Immagine d'archivio del 19 marzo) Keystone

Israele continuerà a colpire l'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese Hezbollah «ovunque sia necessario». Lo afferma il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

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La dichiarazione del primo ministro arriva il giorno dopo i raid israeliani che hanno devastato il Libano. «Continuiamo a colpire Hezbollah con forza, precisione e determinazione», ha affermato Netanyahu sul suo conto personale sulla rete sociale X.

«Il nostro messaggio è chiaro: chiunque agisca contro i civili israeliani verrà colpito. Continueremo a colpire Hezbollah ovunque sia necessario, finché non avremo ripristinato completamente la sicurezza per gli abitanti del nord di Israele», ha aggiunto.