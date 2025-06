Israele ha inferto un grave colpo ai servizi segreti iraniani. (Immagine simbolica) Keystone

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha indicato in un'intervista al canale televisivo statunitense Fox che lo Stato ebraico ha eliminato, in un attacco a Teheran, il capo dei servizi segreti dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Mohammad Kazemi.Pure ucciso il suo vice, Hassan Mohaqqeq

Keystone-SDA SDA

Intanto l'agenzia di stampa britannica Reuters sul suo sito, citando due fonti Amministrazione statunitense, indica che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha posto il veto al piano israeliano di uccidere la guida suprema dell'Iran Ali Khamenei.

Interpellato in diretta su Fox, Netanyahu ha però smentito che Trump abbia posto il veto al piano israeliano di uccidere Khamenei. «Ci sono così tante false notizie su conversazioni che non sono mai avvenute che non entrerò nei dettagli», ha commentato il premier.

Anche il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Tzachi Hanegbi ha negato l'informazione di Reuters, definendola «fake new di primissimo ordine».

Raid contro «decine di basi missilistiche» in Iran

Israele ha annunciato di aver cominciato a colpire «decine di installazioni missilistiche» nell'ovest dell'Iran.

«L'aeronautica militare israeliana ha avviato una serie di attacchi contro decine di obiettivi missilistici terra-terra nell'Iran occidentale», ha indicato l'esercito in un comunicato.

I sistemi di difesa antiaerea sono stati attivati nella parte occidentale dell'Iran, secondo quanto riferiscono media iraniani.

Quattro feriti nel sud di Israele per missile da Iran

Il servizio ambulanze di Israele rende noto che ci sono quattro feriti nel sud e incendi sono scoppiati nella zona di Carmel dove è caduto un missile balistico lanciato dall'Iran.

Forti esplosioni sono state appena udite nel centro di Tel Aviv, ha constatato l'agenzia di stampa italiana Ansa sul posto.

Oltre a Tel Aviv, deflagrazioni sono state avvertite anche nel nord di Israele. In precedenza le sirene d'allarme erano scattate in diverse aree del paese dopo l'annuncio di un nuovo attacco missilistico in arrivo dall'Iran. Con i residenti chiamati a raggiungere i rifugi più vicini.

Oltre 400 morti e 650 feriti in Iran

Almeno 406 persone sono state uccise e 654 ferite dai bombardamenti israeliani in Iran, sottolinea dal canto suo Human Right Activist, un'organizzazione per i diritti umani basata a Washington, secondo quanto riporta il media britannico Sky News, che a sua volta cita l'agenzia di stampa statunitense Associated Press (AP).

Il governo iraniano – ricorda il media inglese – non ha ancora pubblicato il numero complessivo delle vittime.