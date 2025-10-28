Benjamin Netanyahu (foto d'archivio) KEYSTONE

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano.

Keystone-SDA SDA

«A seguito di consultazioni sulla sicurezza, il primo ministro Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare immediatamente potenti attacchi nella Striscia di Gaza».

Israele accusa il movimento islamista palestinese Hamas di aver violato il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.

In precedenza si erano verificati scontri a fuoco a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, fra militanti di Hamas e soldati dell'esercito israeliano (Idf).

Militanti di Hamas avrebbero sparato a soldati di Idf

Secondo il quotidiano israeliano di orientamento di sinistra Haaretz, i militanti di Hamas hanno aperto il fuoco contro le forze dell'Idf con cecchini e missili anticarro e i militari israeliani hanno risposto con fuoco di artiglieria.

La scorsa settimana, due soldati dell'Idf sono stati uccisi a Rafah in un attacco che l'esercito ha attribuito ad Hamas, ma il gruppo ha negato ogni responsabilità.

Consegna ostaggi, ancora rinviata

Intanto, dopo l'ordine di Netanyahu, Hamas ha rinviato la consegna del corpo di uno degli ostaggi, che era prevista in serata, dopo quelle che ha definito «violazioni» israeliane del cessate il fuoco.

«Rinvieremo la consegna prevista per oggi a causa delle violazioni dell'occupazione», hanno indicato le Brigate Ezzedine Al-Qassam, il braccio armato di Hamas, in una nota, aggiungendo che qualsiasi «escalation israeliana ostacolerà la ricerca e il recupero dei corpi».