  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Netanyahu ordina massicci raid immediati su Gaza

SDA

28.10.2025 - 18:05

Benjamin Netanyahu (foto d'archivio)
Benjamin Netanyahu (foto d'archivio)
KEYSTONE

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano.

Keystone-SDA

28.10.2025, 18:05

28.10.2025, 18:10

«A seguito di consultazioni sulla sicurezza, il primo ministro Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare immediatamente potenti attacchi nella Striscia di Gaza».

Israele accusa il movimento islamista palestinese Hamas di aver violato il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.

In precedenza si erano verificati scontri a fuoco a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, fra militanti di Hamas e soldati dell'esercito israeliano (Idf).

Militanti di Hamas avrebbero sparato a soldati di Idf

Secondo il quotidiano israeliano di orientamento di sinistra Haaretz, i militanti di Hamas hanno aperto il fuoco contro le forze dell'Idf con cecchini e missili anticarro e i militari israeliani hanno risposto con fuoco di artiglieria.

La scorsa settimana, due soldati dell'Idf sono stati uccisi a Rafah in un attacco che l'esercito ha attribuito ad Hamas, ma il gruppo ha negato ogni responsabilità.

Consegna ostaggi, ancora rinviata

Intanto, dopo l'ordine di Netanyahu, Hamas ha rinviato la consegna del corpo di uno degli ostaggi, che era prevista in serata, dopo quelle che ha definito «violazioni» israeliane del cessate il fuoco.

«Rinvieremo la consegna prevista per oggi a causa delle violazioni dell'occupazione», hanno indicato le Brigate Ezzedine Al-Qassam, il braccio armato di Hamas, in una nota, aggiungendo che qualsiasi «escalation israeliana ostacolerà la ricerca e il recupero dei corpi».

I più letti

William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
Belen Rodriguez: «Stefano De Martino? Un amore tossico. Son ancora single»
Netanyahu torna a bombardare Gaza, Gvir, «Gli spezziamo le gambe una volta per tutte»
Il produttore del «Titanic» rivela perché il film per un periodo fu un grandissimo flop

Medio Oriente

Medio Oriente. Hamas: «Oggi consegneremo il corpo di un altro ostaggio»

Medio OrienteHamas: «Oggi consegneremo il corpo di un altro ostaggio»

Medio Oriente. La Croce Rossa ha preso in consegna il corpo di un ostaggio israeliano

Medio OrienteLa Croce Rossa ha preso in consegna il corpo di un ostaggio israeliano

Medio Oriente. Israele revoca lo stato d'emergenza, ma aumenta la tensione con i caschi blu in Libano

Medio OrienteIsraele revoca lo stato d'emergenza, ma aumenta la tensione con i caschi blu in Libano

Altre notizie

Guerra in Ucraina. ‹›Orban e Salvini sulle «politiche suicide dell'Ue», Tajani, «noi stiamo con Kiev»

Guerra in Ucraina‹›Orban e Salvini sulle «politiche suicide dell'Ue», Tajani, «noi stiamo con Kiev»

Francia. La figlia di Brigitte Macron: «Le fake le rovinano la vita»

FranciaLa figlia di Brigitte Macron: «Le fake le rovinano la vita»

Medio Oriente. Netanyahu torna a bombardare Gaza, Gvir, «Gli spezziamo le gambe una volta per tutte»

Medio OrienteNetanyahu torna a bombardare Gaza, Gvir, «Gli spezziamo le gambe una volta per tutte»

Giamaica. L'uragano Melissa tocca terra, Caraibi a rischio disastro

GiamaicaL'uragano Melissa tocca terra, Caraibi a rischio disastro