  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Washington-Teheran Israele, Netanyahu: «Trump crede in buon accordo con Iran»

SDA

12.2.2026 - 19:09

Un accordo con l'Iran deve includere gli elementi che sono importanti per Israele: non solo il programma nucleare, ma anche i missili balistici e i delegati iraniani", ha affermato Benyamin Netanyahu. (Immagine d'archivio del 26 gennaio)
Un accordo con l'Iran deve includere gli elementi che sono importanti per Israele: non solo il programma nucleare, ma anche i missili balistici e i delegati iraniani", ha affermato Benyamin Netanyahu. (Immagine d'archivio del 26 gennaio)
Keystone

Israele è ancora scettico riguardo a un possibile accordo nucleare tra Stati Uniti e Iran.

Keystone-SDA

12.02.2026, 19:09

12.02.2026, 19:25

Lo ha affermato il primo ministro dello Stato ebraico Benyamin Netanyahu al termine del suo viaggio a Washington, secondo quanto scrive il quotidiano israeliano di orientamento di sinistra Haaretz, precisando che le conversazioni con il presidente Donald Trump si sono concentrate sull'Iran, ma hanno toccato anche Gaza e altre questioni.

«Il presidente pensa che gli iraniani abbiano capito con chi hanno a che fare, che le condizioni che lui sta creando – unite al fatto che gli iraniani hanno capito di essersi sbagliati l'ultima volta che non hanno firmato un accordo -, significhino che potrebbero essere mature per raggiungere un buon accordo», ha dichiarato il primo ministro alla stampa prima di salire sull'aereo per Israele. «Voleva sentire la mia opinione».

«Non vi nasconderò di aver espresso un generale scetticismo su qualsiasi accordo con l'Iran, ma ho detto che se si raggiunge un accordo, questo deve includere gli elementi che sono importanti per Israele: non solo il programma nucleare, ma anche i missili balistici e i delegati iraniani», ha affermato.

I più letti

Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Adriano Celentano torna a farsi sentire con un video e con una frase enigmatica
Sonja Nef sul miracolo olimpico di Brignone: «Non è umano. Mai visto una rimonta così nello sci»
Scioperano i piloti Lufthansa, centinaia i voli cancellati, a terra 100.000 passeggeri
Julia Simon, dalla condanna per furto a una compagna di squadra ai due ori olimpici

Altre notizie

Medio Oriente. La Germania chiede le dimissioni di Albanese, relatrice per l'ONU per la Palestina. Ecco perché

Medio OrienteLa Germania chiede le dimissioni di Albanese, relatrice per l'ONU per la Palestina. Ecco perché

Dopo le violenze Minneapolis. Il capo dell'immigrazione Homan, «L'ICE resta in Minnesota»

Dopo le violenze MinneapolisIl capo dell'immigrazione Homan, «L'ICE resta in Minnesota»

Mercato europeo. Nuovo allarme di Mario Draghi per l'UE: «L'economia peggiora, è urgente agire»

Mercato europeoNuovo allarme di Mario Draghi per l'UE: «L'economia peggiora, è urgente agire»