La citta di Gaza Keystone

Gli abitanti di due rioni nel settore meridionale di Gaza City (Zaitun e Turkman) hanno ricevuto l'ordine dall'esercito israeliano di evacuare immediatamente la zona per non trovarsi poi coinvolti in combattimenti.

Il portavoce militare israeliano Avichay Adraee ha pubblicato una cartina stradale in arabo che indica agli abitanti la via migliore per raggiungere la zona umanitaria approntata per gli sfollati sulla costa di Moassi, nel sud della striscia, fra Khan Unis e Rafah. Fonti locali aggiungono che Hamas ha fatto appello alla popolazione a resistere alle pressioni dell'esercito.

Il portavoce militare ha intanto reso noto che a Khan Yunis proseguono anche oggi combattimenti e che nelle ultime 24 ore ''decine di terroristi sono rimasti uccisi''. Il portavoce ha aggiunto che l'esercito ha distrutto un importante magazzino di mezzi di combattimento. Altri scontri a fuoco, ha precisato il portavoce, sono in corso anche nel settore centrale della Striscia.

SDA