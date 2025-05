I vigili del fuoco continuano a essere impegnati per contrastare le fiamme in Israele Keystone

I vigili del fuoco israeliani stanno ancora combattendo gli incendi in 11 località alla periferia di Gerusalemme, ha affermato il Servizio di Soccorso Antincendio in un aggiornamento riportato dal Times of Israel, aggiungendo che sette città rimangono evacuate.

Keystone-SDA SDA

Secondo quanto riferito, dieci aerei antincendio stanno prendendo parte alle operazioni insieme a 119 squadre di vigili del fuoco, mentre otto aerei antincendio sono previsti in arrivo oggi da Cipro e dall'Italia.