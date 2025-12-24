  1. Clienti privati
Medio Oriente Israele: primo via libera della Knesset alla commissione d'inchiesta sul 7 ottobre 2023

SDA

24.12.2025 - 17:47

Molti familiari degli ex ostaggi israeliani e attivisti da giorni manifestano contro la commissione, che ritengono un organismo inadeguato per indagare sul 7 ottobre, perché controllato direttamente dal premier Benyamin Netanyahu. (Immagine d'archivio del 7 dicembre)
Keystone
Keystone

La controversa legge che in Israele istituisce una commissione di inchiesta sui fatti del 7 ottobre 2023 attorno all'attacco del movimento islamista palestinese Hamas ha ricevuto un primo via libera in parlamento tra le proteste in aula.

Keystone-SDA

24.12.2025, 17:47

24.12.2025, 18:03

Lo riportano i media israeliani, spiegando che il premier Benyamin Netanyahu non ha partecipato al voto.

L'ok al provvedimento, che verrà ora inviato alla commissione costituzione e giustizia, ha scatenato di nuovo le proteste dei gruppi di attivisti e di molti familiari degli ex ostaggi israeliani che da giorni manifestano contro quello che ritengono un organismo inadeguato per indagare sul 7 ottobre, perché controllato direttamente dal governo. «La verità è stata già abbastanza insabbiata, non i può insabbiare ancora», denunciano i manifestanti puntando il dito proprio contro Netanyahu.

