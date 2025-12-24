Medio OrienteIsraele: primo via libera della Knesset alla commissione d'inchiesta sul 7 ottobre 2023
SDA
24.12.2025 - 17:47
La controversa legge che in Israele istituisce una commissione di inchiesta sui fatti del 7 ottobre 2023 attorno all'attacco del movimento islamista palestinese Hamas ha ricevuto un primo via libera in parlamento tra le proteste in aula.
Keystone-SDA
24.12.2025, 17:47
24.12.2025, 18:03
SDA
Lo riportano i media israeliani, spiegando che il premier Benyamin Netanyahu non ha partecipato al voto.
L'ok al provvedimento, che verrà ora inviato alla commissione costituzione e giustizia, ha scatenato di nuovo le proteste dei gruppi di attivisti e di molti familiari degli ex ostaggi israeliani che da giorni manifestano contro quello che ritengono un organismo inadeguato per indagare sul 7 ottobre, perché controllato direttamente dal governo. «La verità è stata già abbastanza insabbiata, non i può insabbiare ancora», denunciano i manifestanti puntando il dito proprio contro Netanyahu.