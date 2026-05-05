L'attivista Thiago Avila, membro della Global Sumud Flotilla, KEYSTONE

Continua il braccio di ferro tra Israele e la Global Sumud Flotilla, con un tribunale che ha alzato il livello del confronto prorogando di sei giorni, fino a domenica, la detenzione di Thiago Ávila e Saif Abukeshek, i due attivisti prelevati dalle forze di sicurezza di Tel Aviv mentre si trovano a bordo di due imbarcazioni battenti bandiera italiana nelle acque internazionali al largo dell'isola di Creta.

Keystone-SDA SDA

Una vicenda su cui la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio.

I due, che secondo il giornale israeliano «Haaretz» sono considerati i leader della flottiglia, sono accusati di aver aiutato «il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati».

L'organizzazione a cui si fa riferimento è la PPA (Popular Conference for Palestinians Abroad), nella blacklist del dipartimento del Tesoro americano per sostegno a Hamas.

«Presenteremo immediatamente ricorso»

«Presenteremo immediatamente ricorso per contestare questa decisione e chiedere l'immediato e incondizionato rilascio di Thiago e Saif», hanno commentato a caldo gli avvocati del brasiliano Ávila e dell'ispano-palestinese Abukeshek, mentre il centro legale israeliano Adalah che li assiste ha bollato la decisione della corte «una convalida giudiziaria dell'illegalità dello Stato». Le accuse «sono infondate», e «non sussistono basi legali per la detenzione».

Oltretutto, ad oggi, si denuncia che non sono state ancora formalizzate le accuse: la detenzione sarebbe dunque finalizzata unicamente a prolungarne l'interrogatorio.

Sul tavolo, come lasciano intendere anche alcuni media di Tel Aviv, ci sarebbero «prove segretate» che né gli attivisti né i loro legali hanno potuto visionare.

Stasera il Tribunale distrettuale di Beer Sheva ha fissato per domani alle 12.30 locali (le 11.30 in Svizzera) l'udienza per l'appello presentato da Adalah contro la decisione del Tribunale di primo grado di Ashkelon di prorogare la detenzione dei due attivisti.

Gli appelli dell'Italia e della Spagna

Intanto però Ávila e Abukeshek, che sono in sciopero della fame da giovedì, rimangono in isolamento, sottoposti a illuminazione ad alta intensità 24 ore su 24 nelle loro celle. Vengono bendati ogni volta che vengono spostati, anche durante le visite mediche, hanno riferito gli avvocati.

Da Roma, la delegazione Italia di Global Sumud Flotilla «rilancia l'appello per la costruzione di uno sciopero generale unitario contro la guerra, per la Palestina, per la liberazione di Saif e Thiago e di tutti i prigionieri politici palestinesi», continuando a reclamare un intervento del governo italiano per «sanzionare» quello di Tel Aviv.

A Madrid intanto, il ministro degli esteri José Manuel Álbares ha ricevuto la moglie di Abukeshek, mentre fonti diplomatiche spagnole hanno riferito che il console iberico a Tel Aviv ha partecipato all'udienza di oggi nel tribunale di Ashkelon, e assicurano che «continuerà a far visita» all'attivista in carcere.

La Spagna esige la sua immediata liberazione e che siano rispettati tutti i suoi diritti: Álbares ha sfidato Israele a «mettere sul tavolo» le presunte prove contro l'attivista.

«Non c'è alcuna prova né alcun rapporto» su un presunto collegamento con Hamas, ha denunciato l'esponente del governo spagnolo.

Anche Lula chiede la liberazione degli attivisti

Anche il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha chiesto l'immediata liberazione degli attivisti: «Mantenere in carcere il cittadino brasiliano Thiago Ávila, membro della flottiglia Global Sumud, è un'azione ingiustificabile del governo di Israele, che desta grande preoccupazione e deve essere condannata da tutti. La detenzione degli attivisti della flottiglia in acque internazionali aveva già rappresentato una seria violazione del diritto internazionale. Per questo, il nostro governo, insieme a quello della Spagna, anche Madrid ha un cittadino detenuto, esige che ricevano piena garanzia di sicurezza e siano immediatamente liberati», ha scritto Lula in un post su X.