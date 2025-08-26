Una manifestazione a Tel Aviv del 23 agosto per chiedere la fine della guerra e l'immediato rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. Keystone

Con il blocco del traffico in direzione sud sull'autostrada Ayalon di Tel Aviv è iniziata una giornata di proteste in tutto lo Stato ebraico a sostegno di un accordo per il recupero degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza e la fine dei combattimenti nella Striscia.

Keystone-SDA SDA

Lo riporta il quotidiano in linea The Times of Israel, aggiungendo che «la giornata di mobilitazione, annunciata dall'Hostages and Missing Families Forum (letteralmente forum delle famiglie dei rapiti e delle persone scomparse, un'organizzazione creata per sostenere e difendere le famiglie delle persone rapite durante l'attacco del movimento islamista Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023), è iniziata alle 6:29, l'ora in cui Hamas ha lanciato il suo attacco, con i manifestanti che hanno srotolato bandiere israeliane fuori dall'ambasciata statunitense a Tel Aviv» e poi «alle 7.00 del mattino sono iniziate le proteste nei principali incroci stradali del paese».

Per tutta la giornata sono previste manifestazioni a Tel Aviv e dalle 14.00 si terranno marce in tutto il paese. La giornata culminerà in serata con una grande marcia dalla stazione ferroviaria Savidor di Tel Aviv a Piazza degli Ostaggi, dove avrà luogo la protesta finale.