Israele pubblica il video dell'attacco al bunker dell'ex leader supremo Ali Khamenei

Sven Ziegler

6.3.2026

Israele pubblica il video dell'attacco al bunker di Khamenei

Israele pubblica il video dell'attacco al bunker di Khamenei

L'esercito israeliano ha pubblicato un filmato che presumibilmente mostra l'attacco al bunker della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Il video si sta diffondendo rapidamente sui social media.

06.03.2026

Le forze armate israeliane hanno diffuso per la prima volta un video che mostra l'attacco al bunker della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Il filmato si sta diffondendo rapidamente sui social network.

,

Sven Ziegler, Nicole Agostini

06.03.2026, 18:50

Ticker Medio Oriente. Sotto le bombe di Israele morte più di 200 persone a Beirut - La scuola di Minab è stata colpita dagli USA

Ticker Medio OrienteSotto le bombe di Israele morte più di 200 persone a Beirut - La scuola di Minab è stata colpita dagli USA

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra l'attacco al bunker di Ali Khamenei.
  • Secondo l'IDF, un posto di comando sotterraneo della leadership iraniana si trovava sotto un complesso.
  • Il filmato mostra il bombardamento del complesso dall'alto.
Mostra di più

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno pubblicato un filmato che, secondo loro, mostra l'attacco a un bunker appartenente alla Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Le immagini sono state diffuse attraverso vari canali di social media.

Secondo l'IDF, il bunker si trovava sotto un complesso appartenente alla struttura dirigenziale del regime iraniano. La struttura era servita come posto di comando protetto per il leader iraniano durante la guerra. Quest'ultimo è stato ucciso nell'attacco.

Medio Oriente. Trump liquida il figlio di Khamenei: «Decido io il successore»

Medio OrienteTrump liquida il figlio di Khamenei: «Decido io il successore»

Secondo fonti israeliane, il complesso sotterraneo si estendeva su diverse strade e comprendeva diversi ingressi e sale riunioni per funzionari di alto livello.

Il filmato che è stato diffuso mostra il bombardamento del sito dall'alto. Si vedono diversi impatti ed esplosioni nell'area della struttura. Ma non sono disponibili immagini ravvicinate del bombardamento.

Medio Oriente. Ecco la soffiata che ha portato all'attacco di Trump all'Iran

Medio OrienteEcco la soffiata che ha portato all'attacco di Trump all'Iran

