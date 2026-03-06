Israele pubblica il video dell'attacco al bunker di Khamenei
L'esercito israeliano ha pubblicato un filmato che presumibilmente mostra l'attacco al bunker della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Il video si sta diffondendo rapidamente sui social media.
- L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra l'attacco al bunker di Ali Khamenei.
- Secondo l'IDF, un posto di comando sotterraneo della leadership iraniana si trovava sotto un complesso.
- Il filmato mostra il bombardamento del complesso dall'alto.
Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno pubblicato un filmato che, secondo loro, mostra l'attacco a un bunker appartenente alla Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Le immagini sono state diffuse attraverso vari canali di social media.
Secondo l'IDF, il bunker si trovava sotto un complesso appartenente alla struttura dirigenziale del regime iraniano. La struttura era servita come posto di comando protetto per il leader iraniano durante la guerra. Quest'ultimo è stato ucciso nell'attacco.
Secondo fonti israeliane, il complesso sotterraneo si estendeva su diverse strade e comprendeva diversi ingressi e sale riunioni per funzionari di alto livello.
Il filmato che è stato diffuso mostra il bombardamento del sito dall'alto. Si vedono diversi impatti ed esplosioni nell'area della struttura. Ma non sono disponibili immagini ravvicinate del bombardamento.