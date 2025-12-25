  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Israele respinge le critiche di 14 Paesi per gli insediamenti in Cisgiordania

SDA

25.12.2025 - 10:04

Israele respinge le critiche rivoltegli da 14 Paesi in merito a una massiccia espansione degli insediamenti in Cisgiordania. (Foto archivio)
Israele respinge le critiche rivoltegli da 14 Paesi in merito a una massiccia espansione degli insediamenti in Cisgiordania. (Foto archivio)
Keystone

Ira di Israele contro i 14 Paesi che hanno condannato la costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Il Ministro degli esteri israeliano Gideon Sa'ar afferma che «i governi stranieri non limiteranno il diritto degli ebrei a vivere nella loro terra».

Keystone-SDA

25.12.2025, 10:04

25.12.2025, 10:26

«Israele respinge fermamente la dichiarazione rilasciata da Paesi stranieri in merito alla decisione del Consiglio dei Ministri sugli insediamenti in Giudea e Samaria», ha dichiarato Sa'ar citato dal Times of Israel.

«I governi stranieri non limiteranno il diritto degli ebrei a vivere nella Terra di Israele, e qualsiasi richiesta del genere è moralmente sbagliata e discriminatoria nei confronti degli ebrei», ha aggiunto.

«La decisione del gabinetto di istituire 11 nuovi insediamenti e di formalizzarne altri otto ha lo scopo, tra le altre cose, di contribuire ad affrontare le minacce alla sicurezza che Israele sta affrontando», ha sostenuto Sa'ar.

Ieri sera Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Islanda, Irlanda, Giappone, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Regno Unito, hanno condannato in una nota congiunta «l'approvazione da parte del gabinetto di sicurezza israeliano di istituire 19 nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata».

Dopo aver condannato questa «azione unilaterale» che viola il diritto internazionale e «rischia di alimentare l'instabilità», i 14 Paesi hanno anche esortato lo Stato ebraico «a revocare tale decisione, così come l'espansione degli insediamenti».

I più letti

Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»
La vittoria di van der Poel a Hofstade è stata rovinata da un gesto vergognoso
La sorprendente tradizione natalizia degli Obama che lascia tutti a bocca aperta
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: «È stato un periodo molto difficile»
Un grave errore nei fascicoli di Epstein provoca nuovo clamore, ecco di cosa si tratta

Altre notizie

Tragedia in Tanzania. Elicottero si schianta sul Kilimangiaro: 5 morti, tra cui due turisti

Tragedia in TanzaniaElicottero si schianta sul Kilimangiaro: 5 morti, tra cui due turisti

Tragedia. Naufragio al largo del Senegal, morti almeno 12 migranti

TragediaNaufragio al largo del Senegal, morti almeno 12 migranti

Stati Uniit. Trump: «Buon Natale anche alla feccia della sinistra radicale»

Stati UniitTrump: «Buon Natale anche alla feccia della sinistra radicale»