  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Diplomazia Israele: «Riconoscere il Somaliland è una scelta morale»

SDA

6.1.2026 - 17:56

"Riconoscere la Repubblica del Somaliland come Stato indipendente e sovrano è la cosa moralmente giusta da fare, ed è ciò che abbiamo fatto", ha detto il ministro israeliano Gideon Saar. (Immagine d'archivio dello scorso novembre)
"Riconoscere la Repubblica del Somaliland come Stato indipendente e sovrano è la cosa moralmente giusta da fare, ed è ciò che abbiamo fatto", ha detto il ministro israeliano Gideon Saar. (Immagine d'archivio dello scorso novembre)
Keystone

Il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele è una scelta «morale» che corrisponde alla «realtà», ha spiegato il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar durante una visita alla Repubblica autoproclamata, che la Somalia considera parte del suo territorio.

Keystone-SDA

06.01.2026, 17:56

06.01.2026, 18:00

«A differenza della 'Palestina', il Somaliland non è uno Stato virtuale. È uno Stato funzionante. Il Somaliland è un paese pienamente operativo, fondato sui principi del diritto internazionale. Il Somaliland è – ed è stata – una democrazia stabile per quasi 35 anni. È filo-occidentale e amico di Israele», ha affermato Saar.

«Riconoscere la Repubblica del Somaliland come Stato indipendente e sovrano è la cosa moralmente giusta da fare, ed è ciò che abbiamo fatto», ha proseguito in un discorso inviato all'agenzia di stampa France-Presse (Afp). «Riconosciamo la semplice verità e la realtà esistente», ha aggiunto il ministro israeliano.

Somalia deplora

Dal canto suo, la Somalia condanna la visita di Saar in Somaliland, definendola una «incursione non autorizzata», a meno di due settimane dal riconoscimento ufficiale da parte di Israele della regione separatista, che ha un governo indipendente da 34 anni. Lo scrive il quotidiano in linea The Times of Israel.

«La Somalia condanna con la massima fermezza l'incursione non autorizzata del ministro degli esteri israeliano ad Hargheisa», ha indicato il ministero degli esteri somalo in una nota, aggiungendo che una visita del genere senza «l'esplicito consenso e autorizzazione del governo federale della Somalia è illegale, nulla e priva di valore».

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Il sindaco di Crans-Montana: «Non ci siam accorti che i controlli non venivano fatti come avrebbero dovuto». Ecco le frasi più sconcertanti
Mikaela Shiffrin onora Camille Rast: «Se solo il mondo intero potesse capire...»
Per l'esperto avvocato «c'è un sol modo per risarcire le vittime e perseguire i responsabili: il metodo Luxor»

Altre notizie

Assalto al Campidoglio. Lo «sciamano» del 6 gennaio 2021 si dà a politica e rompe con Trump

Assalto al CampidoglioLo «sciamano» del 6 gennaio 2021 si dà a politica e rompe con Trump

Crisi politica. Germania: cade il governo del Brandeburgo, esulta l'Afd

Crisi politicaGermania: cade il governo del Brandeburgo, esulta l'Afd

Guerre. Nella bozza di risoluzione dei Volenterosi:  gli USA garantiranno «sostegno a forza multinazionale in caso d'attacco russo»

GuerreNella bozza di risoluzione dei Volenterosi:  gli USA garantiranno «sostegno a forza multinazionale in caso d'attacco russo»