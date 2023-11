Strade deserte a Gaza City. Keystone

«Le nostre forze sono nel cuore del nord della Striscia, dentro Gaza City, circondandola e approfondendo l'operazione». Lo ha detto il capo di Stato maggiore israeliano Herzi Halevi.

«Le nostre forze – ha aggiunto – stanno combattendo in una densa e complessa area urbana che richiede combattimento professionale e coraggio».

Secondo Halevi, le forze di terra nella loro operazione dentro Gaza «sono accompagnate da un'accurata intelligence, con fuoco dal mare e dal cielo. Questo accoppiamento rende il combattimento molto più efficace».

Halevi ha inoltre affermato che il rifornimento di carburante sarà consentito per l'uso negli ospedali a Gaza. «Finora non abbiamo portato carburante. Controlliamo ogni giorno la situazione nella Striscia. Da più di una settimana ci dicono che il carburante negli ospedali finirà, e non è così.

Il carburante verrà trasferito, con supervisione, agli ospedali e faremo di tutto per garantire che non serva agli obiettivi militari di Hamas».

SDA