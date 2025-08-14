  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Israele Smotrich: «Ok a 3400 insediamenti, addio allo Stato Palestina»

SDA

14.8.2025 - 08:22

I piani del ministro Bezalel Smotrich per ora non sono stati confermati dal governo. (Immagine d'archivio del 2023)
I piani del ministro Bezalel Smotrich per ora non sono stati confermati dal governo. (Immagine d'archivio del 2023)
Keystone

Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, falco dell'ultradestra, ha annunciato di aver approvato il nuovo piano di insediamento nella regione E1 della Cisgiordania, che consiste in 3401 unità abitative per i coloni.

Keystone-SDA

14.08.2025, 08:22

14.08.2025, 08:34

Un piano che, ha detto, «seppellirà l'idea di uno Stato palestinese». Smotrich ha rivelato che terrà una conferenza stampa oggi, indicano i media israeliani, fra cui il quotidiano di lingua inglese The Jerusalem Post, il giornale in linea The Times of Israel e il sito di informazioni Ynet.

La zona o corridoio E1 (abbreviazione di East 1) è un'area della Cisgiordania all'interno del comune israeliano di Ma'ale Adumim, adiacente a Gerusalemme Est, copre un'area di dodici chilometri quadrati e ospita numerose comunità beduine e anche una grande centrale di polizia israeliana.

Peace Now (letteralmente Pace adesso, un movimento progressista pacifista non governativo israeliano) – scrive The Jerusalem Post – aveva precedentemente definito il piano annunciato da Smotrich un «colpo mortale alla soluzione dei due Stati», perché prevede di dividere di fatto la Cisgiordania in due parti, impedendo lo sviluppo dell'area metropolitana tra Ramallah, Gerusalemme Est e Betlemme.

Ynet da parte sua ricorda tuttavia che, sebbene l'annuncio di Smotrich sia stato reso pubblico, non c'è stata alcuna conferma ufficiale in merito all'approvazione del piano. La pubblicazione israeliana ha osservato che i precedenti progetti di edilizia abitativa, ampiamente pubblicizzati al momento del lancio, sono stati ritardati per anni.

I più letti

Addio a «Pomeriggio Cinque»: da settembre il dopo pranzo di Canale 5 cambia volto
Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Tomaso Trussardi torna sui social con un video enigmatico: «I’m back (almost)»
Svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano
Ecco Petunia, il «cane più brutto del mondo»

Altre notizie

Gran Bretagna. Starmer: «Stamani riceverò Zelensky a Londra»

Gran BretagnaStarmer: «Stamani riceverò Zelensky a Londra»

Serbia. Scontri e violenze a Belgrado e in altre città per le massicce proteste antigovernative

SerbiaScontri e violenze a Belgrado e in altre città per le massicce proteste antigovernative

Medio Oriente. Israele tratta con 5 Paesi per l'accoglienza dei palestinesi

Medio OrienteIsraele tratta con 5 Paesi per l'accoglienza dei palestinesi