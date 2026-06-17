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Medio Oriente Israele: il partito di Netanyahu perde un seggio dopo USA-Iran?

SDA

17.6.2026 - 11:49

Benyamin Netanyahu rimane comunque il candidato più accreditato per la carica di premier.
Benyamin Netanyahu rimane comunque il candidato più accreditato per la carica di premier.
Keystone

In un sondaggio di KAN News pubblicato ieri sera, il Likud, il partito del premier israeliano Benyamin Netanyahu, ha registrato un calo di un seggio rispetto al sondaggio precedente, dopo l'annuncio del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran.

Keystone-SDA

17.06.2026, 11:49

17.06.2026, 11:59

L'intera coalizione attuale sta perdendo seggi, dopo che il partito sionista religioso ha superato per la prima volta la soglia di sbarramento. Presentarsi con i partiti arabi in una lista comune indebolirebbe ulteriormente la coalizione, perdendo un altro seggio.

Netanyahu rimane il candidato più accreditato per la carica di premier tra tutti gli intervistati, che hanno espresso un'opinione su Naftali Bennett, Gadi Eisenkot e Avigdor Lieberman. Tuttavia, tra gli elettori dell'opposizione, la maggioranza sostiene la leadership di Eisenkot: il 44% contro il 36% per Bennett.

Tra gli intervistati solo il 18% ha risposto di sostenere l'accordo firmato tra Stati Uniti e Iran. Il 55% si è opposto. Il 70% teme ancora la minaccia iraniana, anche dopo l'operazione «Roaring Harry» e la firma dell'accordo.

Agli intervistati è stato chiesto se si sentissero più sicuri, quasi tre anni dopo il 7 ottobre. Solo il 26% ha risposto che il proprio senso di sicurezza è aumentato. Il 39% ha risposto di sentirsi meno sicuro.

Il 40% degli intervistati ritiene infine che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continuerà a essere considerato un «grande amico di Israele» anche dopo la firma dell'accordo.

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